Do nowego europejskiego systemu kontroli granic (EES) podłączono już wszystkie ukraińskie przejścia graniczne z Polską i Węgrami - poinformował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Andrij Demczenko.

Agencja Ukrinform podaje, że wkrótce wszystkie ukraińskie punkty graniczne na granicy z Unią Europejską zostaną objęte nowymi zasadami.

System wjazdu i wyjazdu (ang. Entry/Exit System - EES) to nowy europejski system zarządzania granicami, umożliwiający rejestrowanie obywateli państw spoza UE.

Nowy system przekraczania granic UE. Działa już w Polsce i na Węgrzech

- Do nowego europejskiego systemu podłączono już wszystkie przejścia graniczne z Polską i Węgrami. Nie wszystkie przejścia graniczne na granicy ze Słowacją i Rumunią są jeszcze objęte tym systemem. Ale wkrótce wszystkie zostaną podłączone do nowego systemu - tłumaczył Demczenko.

Rzecznik ukraińskiej straży granicznej podkreślił, że wdrożenie nowego systemu nie wpływa na natężenie ruchu na przejściach granicznych.

Ze względu na obowiązek pobrania odcisków palców i wykonania zdjęć twarzy na granicy z UE, w społeczeństwie ukraińskim pojawiły się obawy, że może to spowodować kolejki i utrudnienia w ruchu. Jednak tak się nie stało.

Demczenko mówił, że w pierwszych dniach były niewielkie kolejki w punkcie na przejściu granicznym Dorohusk - Jagodzin, ale "w tej chwili i tam panuje płynny ruch".

Rejestrowanie obywateli spoza UE. Na czym polega system EES?

Unia Europejska zmieniła zasady przekraczania granicy dla Ukraińców i obywateli innych krajów, które nie są członkami UE. Rzecznik Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko zaznaczył wówczas, że procedura będzie miała charakter stały i będzie dotyczyła każdej osoby przy wjeździe i wyjeździe.

Wdrożenie nowego systemu było kilkukrotnie odkładane, jednak we wrześniu Polska uruchomiła system w trybie testowym na granicy polsko-ukraińskiej. W związku z tym - jak pisze Ukrinform - na przejściach granicznych, w szczególności w obwodzie lwowskim, utworzyły się ogromne kolejki, a ludzie skarżyli się, że spóźniają się na samoloty i pociągi.

Na początku listopada ogłoszono, że Ukraińcy nie będą potrzebowali żadnych nowych ani dodatkowych dokumentów przed podróżą do krajów Unii Europejskiej.

System wjazdu i wyjazdu umożliwia rejestrowanie obywateli państw spoza UE, udających się na krótki pobyt na terenie Unii Europejskiej, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

"Począwszy od 12 października 29 krajów europejskich posługujących się EES będzie stopniowo, przez sześć miesięcy, wdrażać system na swoich granicach zewnętrznych. W tym okresie zbieranie danych podróżnych może nie odbywać się od razu na wszystkich przejściach granicznych. Po zakończeniu stopniowego wdrażania system EES będzie działał w pełnym zakresie na wszystkich zewnętrznych przejściach granicznych" - wyjaśnia polskie MSZ.

Źródło: Ukrinform

Jak dywersant zdołał wjechać do Polski? "Straż Graniczna nie dysponowała zdjęciem" Polsat News Polsat News