Nowe zakazy na tureckich plażach. Wysokie kary za złamanie przepisów
Turcja wprowadziła ograniczenia na plażach, aby chronić żółwie morskie zagrożone wyginięciem - podają tamtejsze media. Decyzja zapadła w związku z trwającym sezonem lęgowym. Za złamanie ogłoszonych zasad grożą surowe kary.
Na mocy wprowadzonych przepisów wstęp na chronione plaże jest zabroniony między godz. 20 a 8. Ograniczenie weszło w życie w poniedziałek i obowiązuje do końca września - podaje turecki serwis Hürriyet Daily News.
Ograniczenia na plażach w Turcji. Powodem sezon lęgowy żółwi
Przedsięwzięte środki mają służyć ochronie żółwi morskich szylkretowych (Caretta caretta) oraz żółwi zielonych (Chelonia mydas) - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznała pierwszy z wymienionych gatunków za zagrożony wyginięciem. Ograniczenia obejmują kluczowe miejsca lęgowe tych właśnie zwierząt.
Wśród chronionych obszarów znalazło się 21 plaż, w tym popularne wśród turystów miejsca - plaża Iztuzu w Mugli, Patara w Antalyi oraz Cirali.
Na wskazanych terenach nie można również obecnie biwakować, rozbijać namiotów, rozpalać ognisk i grilli. Poruszanie się po plażach pojazdami także zostało zabronione. Na plażach ustawiono znaki ostrzegawcze informujące plażowiczów o obowiązujących przepisach.
21 tureckich plaż objętych zakazem. Wysokie kary za naruszenie przepisów
Jak podaje dziennik, 30-kilometrową linię brzegową Belek w Antalayi uważa się za największy obszar lęgowy żółwi morskich zarówno w Trucji, jak i w regionie Morza Śródziemnego. Jaka są składane na przełomie późnej wiosny i lata, a wraz z połową lipca młode żółwie zaczynają kierować się w stronę morza.
Władze przewidziały surowe kary dla odwiedzających, którzy złamią wprowadzone zakazy. Zasądzona kara grzywny może wynieść 699 245 lir tureckich (ok. 55 tys. zł).
Z kolei przedsiębiorstwa oraz inne podmioty prawne niszczące siedliska, płoszące żółwie i naruszające pozostałe przepisy chroniące zwierzęta, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą ponad 2 mln lir tureckich (ok. 158 tys. zł)