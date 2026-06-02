W skrócie Na tureckich plażach wprowadzono ograniczenia mające na celu ochronę żółwi morskich w sezonie lęgowym.

Zakazy obejmują m.in. zakaz wstępu na chronione plaże w godzinach 20-8 oraz zakaz biwakowania, rozpalania ognisk i poruszania się pojazdami na wyznaczonych obszarach.

Za złamanie przepisów przewidziane są wysokie kary finansowe, sięgające nawet ponad 2 mln lir dla podmiotów prawnych.

Na mocy wprowadzonych przepisów wstęp na chronione plaże jest zabroniony między godz. 20 a 8. Ograniczenie weszło w życie w poniedziałek i obowiązuje do końca września - podaje turecki serwis Hürriyet Daily News.

Ograniczenia na plażach w Turcji. Powodem sezon lęgowy żółwi

Przedsięwzięte środki mają służyć ochronie żółwi morskich szylkretowych (Caretta caretta) oraz żółwi zielonych (Chelonia mydas) - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznała pierwszy z wymienionych gatunków za zagrożony wyginięciem. Ograniczenia obejmują kluczowe miejsca lęgowe tych właśnie zwierząt.

Wśród chronionych obszarów znalazło się 21 plaż, w tym popularne wśród turystów miejsca - plaża Iztuzu w Mugli, Patara w Antalyi oraz Cirali.

Na wskazanych terenach nie można również obecnie biwakować, rozbijać namiotów, rozpalać ognisk i grilli. Poruszanie się po plażach pojazdami także zostało zabronione. Na plażach ustawiono znaki ostrzegawcze informujące plażowiczów o obowiązujących przepisach.

21 tureckich plaż objętych zakazem. Wysokie kary za naruszenie przepisów

Jak podaje dziennik, 30-kilometrową linię brzegową Belek w Antalayi uważa się za największy obszar lęgowy żółwi morskich zarówno w Trucji, jak i w regionie Morza Śródziemnego. Jaka są składane na przełomie późnej wiosny i lata, a wraz z połową lipca młode żółwie zaczynają kierować się w stronę morza.

Władze przewidziały surowe kary dla odwiedzających, którzy złamią wprowadzone zakazy. Zasądzona kara grzywny może wynieść 699 245 lir tureckich (ok. 55 tys. zł).

Z kolei przedsiębiorstwa oraz inne podmioty prawne niszczące siedliska, płoszące żółwie i naruszające pozostałe przepisy chroniące zwierzęta, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą ponad 2 mln lir tureckich (ok. 158 tys. zł)





