Nowe wymagania Ryanaira. Egzamin z języka dla pasażerów z paszportem RPA

Oprac.: Harald Kittel Świat

Ryanair wprowadził dla podróżnych z paszportem RPA obowiązek zaliczenia testu z języka kojarzonego z... segregacją i apartheidem. Test z języka afrykanerskiego - który według rzecznika linii "jest łatwy" - trzeba zaliczyć przed wejściem do samolotu do Wielkiej Brytanii, w przeciwnym razie pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład otrzymując zwrot pieniędzy za anulowaną podróż. Władze Wielkiej Brytanii są zaskoczone, a rząd RPA poinformował, że są inne narzędzia do uwierzytelniania paszportów tego kraju.

Zdjęcie Ryanair wprowadził nowe wymogi dla pasażerów z paszportami RPA / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News