W skrócie Kim Dzong Un zapowiedział rozbudowę północnokoreańskiej marynarki wojennej podczas inspekcji nowego niszczyciela "Choe Hyon".

Według północnokoreańskiego przywódcy celem jest odstraszanie i karanie prowokacji wroga.

Według niektórych doniesień, rozwój okrętów wojennych mógł być wspierany technicznie przez Rosję.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas niedzielnej inspekcji Kim podkreślił, że "ogromna siła marynarki wojennej musi być wykorzystywana na rozległym oceanie, aby w pełni odstraszać lub odpierać i karać prowokacje wroga" w obronie suwerenności państwa.

Dodał, że partia będzie kontynuować wysiłki na rzecz "przyspieszonego rozwoju morskich sił bojowych" - przekazała oficjalna agencja KCNA.

Korea Północna prezentuje broń. Trwa coroczna wystawa

Wizyta na pokładzie okrętu była częścią programu przywódcy podczas trwającej od soboty dorocznej wystawy sprzętu wojskowego. Ekspozycja, prezentująca najnowsze osiągnięcia północnokoreańskiego przemysłu obronnego, ma demonstrować rosnące zdolności sił zbrojnych Pjongjangu.

Niszczyciel "Choe Hyon" o wyporności 5 tys. ton został zwodowany w kwietniu. Według Pjongjangu jest uzbrojony m.in. w naddźwiękowe strategiczne pociski manewrujące i taktyczne pociski balistyczne.

Pjongjnag buduje okręty przy wsparciu Rosji?

W czerwcu zwodowano siostrzany okręt tej samej klasy, "Kang Kon", po tym, jak jednostka ta wywróciła się i została uszkodzona podczas pierwszej próby w maju. Korea Północna ma w planach budowę kolejnego niszczyciela klasy 5000 ton do października 2026 roku.

Według armii południowokoreańskiej jednostki mogły powstać przy wsparciu technicznym Rosji, potencjalnie w zamian za wysłanie przez Pjongjang żołnierzy do walki w wojnie przeciwko Ukrainie.

"Wydarzenia": Sucha Beskidzka. Pijana pacjentka zaatakowała pielęgniarkę Polsat News