W skrócie Kreml odrzuca oskarżenia europejskich państw o otrucie Aleksieja Nawalnego epibatydyną i podtrzymuje, że zmarł z przyczyn naturalnych.

Z kolei Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja i Holandia, informują o wykryciu rzadkiej toksyny w próbkach pobranych z ciała Nawalnego i wskazuje na podejrzenie celowego działania.

Julia Nawalna oraz przywódcy europejscy, w tym Emmanuel Macron, domagają się międzynarodowego śledztwa i wskazują, że nowe dowody potwierdzają wcześniejsze podejrzenia o otrucie.

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie akceptuje ustaleń przedstawionych przez europejskie rządy. Kreml utrzymuje, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych podczas odbywania kary w kolonii karnej za kołem podbiegunowym.

- Oczywiście, nie akceptujemy takich oskarżeń. Nie zgadzamy się z nimi. Uważamy je za stronnicze i niemające żadnego oparcia w faktach. I stanowczo je odrzucamy - powiedział Pieskow dziennikarzom.

Rosyjskie władze określają zarzuty Zachodu mianem "nekro-propagandy" i podkreślają, że nie przedstawiono - ich zdaniem - wiarygodnych dowodów na otrucie.

Europa oskarża Rosję w sprawie Nawalnego

Innego zdania jest Wielka Brytania, która w oparciu o analizy laboratoryjne poinformowała, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego wykryto epibatydynę, czyli silną neurotoksynę występującą naturalnie w skórze niektórych południowoamerykańskich żab (Epipedobates tricolor - red.).

Substancja ta nie występuje w Rosji, co według europejskich dyplomatów ma wskazywać na celowe działanie. Brytyjskie MSZ uznało, że "tylko państwo rosyjskie miało środki, motyw i możliwość" użycia tej trucizny wobec opozycjonisty.

O otrucie Nawalnego Rosję oskarżają też Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy.

Londyn zapowiedział również zgłoszenie sprawy do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, uznając ją za rażące naruszenie Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Druga rocznica śmierci Nawalnego. Wspólne oświadczenie 15 państw

W drugą rocznicę śmierci Nawalnego Polska, wraz z 14 innymi państwami - w tym z Niemcami, Australią, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Łotwą, Litwą, Kanadą, Holandią, Norwegią, Nową Zelandią, Szwecją i Wielką Brytanią - opublikowała wspólne oświadczenie upamiętniające opozycjonistę.

W dokumencie podkreślono, że wyłączną odpowiedzialność za śmierć Nawalnego ponoszą władze Rosji, a Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Rosja dopuściła się nieludzkiego i poniżającego traktowania opozycjonisty w więzieniu. Państwa sygnatariusze wezwały do przeprowadzenia gruntownego i transparentnego śledztwa oraz zwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Rosji.

Oświadczenie przypomina również o pogarszającej się sytuacji w zakresie praw człowieka w Rosji, wskazując na represje wobec obrońców praw człowieka, dziennikarzy, prawników, lekarzy i więźniów politycznych, w tym przetrzymywanych ukraińskich więźniów.

Sygnatariusze potępili działania Moskwy, które umożliwiają stosowanie agresji wobec Ukrainy, i podkreślili, że dziedzictwo Nawalnego wciąż inspiruje odważnych działaczy i niezależnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Wdowa po Nawalnym: Prawda została udowodniona

Od początku oficjalnej wersji Moskwy nie uznaje Julia Nawalna. W mediach społecznościowych podkreśliła, że materiały biologiczne jej męża zostały przebadane w niezależnych laboratoriach w dwóch krajach, które - niezależnie od siebie - potwierdziły otrucie. Jej zdaniem nowe ustalenia jednoznacznie dowodzą, że śmierć Nawalnego była zaplanowana.

Julia Nawalna przypomina także o warunkach, w jakich przebywał jej mąż w kolonii karnej: izolacji, braku dostępu do podstawowych rzeczy i systematycznym pogarszaniu się stanu zdrowia. Jak zaznacza, celem władz nie było jedynie fizyczne wyeliminowanie opozycjonisty, lecz także jego złamanie.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Macron: To było zaplanowane

Do sprawy odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron, który w drugą rocznicę śmierci Nawalnego napisał, że nowe informacje potwierdzają wcześniejsze podejrzenia. Jego zdaniem śmierć rosyjskiego opozycjonisty "obnażyła słabość Kremla i strach przed każdym przeciwnikiem", a prawda, choć często ujawnia się z opóźnieniem, "ostatecznie zwycięża".

Stanowisko Paryża spotkało się z poparciem innych europejskich stolic, które wzywają do międzynarodowego śledztwa.

Przypomnijmy, że Aleksiej Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 roku.

Źródła: Reuters, BBC

