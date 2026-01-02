W skrócie Pożar w barze w Crans-Montanie podczas sylwestrowej nocy pochłonął życie co najmniej 40 osób i spowodował obrażenia ponad stu kolejnych.

Wśród przyczyn tragedii wymienia się używanie łatwopalnych materiałów czy ogni bengalskich w pomieszczeniu.

Właściciele lokalu twierdzą, że bar działał zgodnie z obowiązującymi normami, ale media i eksperci wskazują na liczne uchybienia.

Włoska agencja Ansa odnotowała, że bar Le Constellation w eleganckim kurorcie reklamował zwyczaj używania ogni bengalskich. To prawdopodobnie od nich, przyczepionych do butelek z alkoholem do toastów, zajął się lokal, w tym przede wszystkim nisko zawieszony sufit.

Ansa ponadto zwróciła uwagę, że w barze znajdowały się ścianki wykonane z łatwopalnej pianki. Wśród wyraźnych uchybień systemu bezpieczeństwa wymienia się także tylko jedne drzwi w lokalu, który mógł pomieścić do 400 osób.

Pożar w Szwajcarii. Właściciele twierdzą, że bar był prowadzony zgodnie z obowiązującą normą

Szwajcarskie media cytują wypowiedzi właścicieli lokalu, którzy zapewnili, że są w szoku, bo wszystko było tam zgodne z normą. Podkreślili, że bar był trzy razy kontrolowany w ciągu ostatnich 10 lat.

Właściciele hotelu to para z Korsyki i Lazurowego Wybrzeża. Mieszkają w Szwajcarii, gdzie mają jeszcze dwa lokale we włoskojęzycznym kantonie Ticino. Kobieta w chwili pożaru była w barze. Jest ranna w rękę.

- Coś nie zadziałało - powiedział włoski wicepremier, szef MSZ Antonio Tajani, który przybył na miejsce pożaru i złożył tam bukiet kwiatów.

W mediach dyskutuje się także o kwestii obecności bardzo młodych osób w barze. Lokal jako jedyny w okolicy wpuszczał już 16-latków, ale nie wyklucza się, że były tam jeszcze młodsze osoby.

Szwajcaria. W wyniku pożaru zginęło co najmniej 40 osób

Do Crans-Montany przybył w piątek zespół psychologów kryzysowych, przysłanych przez Obronę Cywilną regionu Lombardia, aby wsparli rannych i rodziny ofiar. Obecni są też psycholodzy z Trydentu-Górnej Adygi.

Przypomnijmy, że do tragicznego pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło w noc sylwestrową. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 40 osób, a 119 zostało rannych. Wielu z nich trafiło do szpitali w poważnym stanie.

Wśród poszkodowanych znalazł się także jeden obywatel Polski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że jest on hospitalizowany i "pod opieką rodziny".

"Nasza placówka w Szwajcarii pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i jest gotowa do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia konsularnego" - dodał Wewiór.

