Spis treści: 01 Obowiązkowa kontrola dla kierowców seniorów

02 Przeciwnicy zmian: Starsi kierowcy jeżdżą bezpiecznie

03 Komisja Europejska: Będą zmiany dla kierowców

Unia Europejska założyła, że do 2030 roku liczba śmiertelnych wypadków na drogach powinna spaść o połowę, a do 2050 roku - do zera. W tym celu między innymi UE chce wprowadzenia obowiązkowej kontroli dla kierowców, którzy ukończą 70 lat - twierdzą media w Niemczech.

Sposób, w jaki zostanie sprawdzona zdolność osób starszych do prowadzenia pojazdów, ma być indywidualną decyzją państw członkowskich Unii Europejskiej.

Reklama

Obowiązkowa kontrola dla kierowców seniorów

Wspólnota chce, by ocena sprawności starszych kierowców polegała na przejściu ogólnych badań lekarskich. W razie wątpliwości kierowca musiałby wziąć udział w teście sprawności za kierownicą.

Taka procedura musiałaby być powtarzana co pięć lat. Kierowca, który skończy 70 lat będzie mógł odmówić badań i testu, ale wtedy powinien dobrowolnie zrezygnować z prawa jazdy.

CZYTAJ TAKŻE: Zmęczony kierowca to niebezpieczny kierowca

Według "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) zwolennicy obowiązkowej kontroli kierowców seniorów, wskazują na inne kraje europejskie, w których takie testy są od dawna praktykowane w przypadku osób powyżej 75. roku życia. Tak dzieje się np. w Danii, Hiszpanii czy Szwajcarii.

Przeciwnicy zmian: Starsi kierowcy jeżdżą bezpiecznie

Przeciwnicy proponowanej zmiany w przepisach twierdzą, że wypadki, w których biorą udział seniorzy, są jednostkowe, a bardziej niebezpieczni na drogach są młodzi kierowcy. Starsi kierowcy często jeżdżą wolniej i ostrożniej, w ciągu roku nie pokonują wielu kilometrów i najczęściej jeżdżą trasami, które dobrze znają.

Z kolei wiadomo, że wraz z wiekiem u kierowców może pogorszyć się czas reakcji, wzrok i słuch . Najczęściej też starsi kierowcy są sprawcami wypadków nie przez przekraczanie prędkości, ale przez wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.

CZYTAJ TAKŻE: Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Lista z 2023 r.

Agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wskazuje, że w 2030 roku co czwarty kierowca w Europie może mieć więcej niż 65 lat. Polskie statystyki wypadków z 2021 r. wskazują, że liczba spowodowanych wypadków dla grupy 60-plus wynosi 3,49 na 10 tysięcy osób. Dla porównania - dla kierowców w wieku 18-24 lata wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 13,77.

Można również zauważyć, że przed wybuchem pandemii współczynnik spowodowanych wypadków wśród najstarszych kierowców pogarszał się i w 2018 roku wynosił 4,8 ale obecnie znów się obniża.

Aktualnie w Polsce nie obowiązują dodatkowe obostrzenia ani badania lekarskie związane z ukończeniem przez kierowców konkretnego wieku.

Komisja Europejska: Będą zmiany dla kierowców

Największe planowane zmiany, które planuje wprowadzić Komisja Europejska to:

wprowadzenie okresu próbnego dla kierowców,

cyfrowe prawo jazdy dla wszystkich kierowców w UE,

dla wszystkich kierowców w UE, wspólna baza punktów karnych,

możliwość uzyskania prawa jazdy od 17. roku życia nawet w przypadku samochodów ciężarowych (z zaznaczeniem, że do ukończenia pełnoletności młody kierowca nie mógłby jeździć sam),

obowiązywanie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w jednym kraju we wszystkich pozostałych państwach UE.

Klaudia Katarzyńska