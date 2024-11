Nowe przepisy regulują kwestie wynajmowania mieszkań turystom . Nie będą już o tym decydować wspólnoty mieszkaniowe, którym portugalski rząd uniemożliwił blokowanie najmu w zarządzanych przez siebie budynkach. Dotyczy to zarówno hosteli, jak i mieszkań prywatnych. Do tej pory zapobiec najmowi krótkoterminowemu mogli właściciele mieszkań - wystarczyła większość ich głosów, na przykład w bloku.

Portugalia. Gminy z większymi uprawnieniami niż mieszkańcy

Turystyka w Portugalii

Według szacunków Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) w Lizbonie mijający rok ma być rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zagranicznych turystów odwiedzających Portugalię. Do tej pory najlepszym rokiem pod tym względem był rok 2023. Kraj odwiedziło wówczas aż 26,5 miliona osób . Przyczynili się również do tego podróżnicy z Polski , których liczba wyniosła ponad 335,5 tys. i była aż o 21,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Do spędzenia wakacji w Portugalii Polaków mogą zachęcić bezpośrednie połączenia, np. liniami TAP Portugal z Warszawy do Lizbony. Do stolicy można dostać się również liniami Ryanair bezpośrednio z Poznania lub Wrocławia. Z kolei do Porto polecimy bezpośrednio z Krakowa. W lutym 2025 roku połączenie między dwoma stolicami otwierają Polskie Linie Lotnicze LOT.