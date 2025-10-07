Nowe problemy Grzegorza Brauna. Jest ruch szefowej europarlamentu

Szefowa Parlamentu Europejskiego skierowała do komisji prawnej wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej w których zaprzeczał niemieckim zbrodniom dokonywanym w obozie KL Auschwitz.

Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi
Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi

Jak poinformowano, w najbliższym czasie komisja prawna Parlamentu Europejskiego przygotowuje sprawozdanie dotyczące słów wygłaszanych przez Grzegorza Brauna. Zwykle taki proces trwa kilka miesięcy. Następnie raport zostanie przedstawiony europarlamentarzystom i zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej.

Sprawa ma swój początek we wrześniu, kiedy to prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do PE wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej. Była to reakcja m.in. na jego tezy wygłaszane w trakcie wywiadu w Radiu Wnet w lipcu.

    Europoseł twierdził wówczas, iż w Auschwitz nie było komór gazowych.- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt - przekonywał.

    Parlament Europejski. Kolejne problemy Grzegorza Brauna

    Wniosek skierowany przez Robertę Metsolę dotyczącym działań Brauna jest już czwartym dotyczącym odebrania mu immunitetu i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Lider Konfederacji Korony Polskiej może odpowiedzieć przed sądem także za inne czyny, których dopuszczał się w ostatnich miesiącach.

    Mowa m.in. o nawoływanie "do nienawiści na tle różnic wyznaniowych" w wywiadach udostępnianych w sieci. Braun podejrzany jest także o popełnienie przestępstwa poprzez pozbawienie wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej. Zdarzenie miało miejsce w kwietniu.

    Europarlamentarzysta prawdopodobnie będzie musiał pojawić się na ławie oskarżonych w związku ze zniszczeniem w marcu 2025 roku w Opolu plakatówW maju europarlament uchylił już immunitet Braunowi w jeszcze innej sprawie. Chodziło w niej m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie.

