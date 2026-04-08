Włoskie media przypominają, że na słynnej wyspie w Zatoce Neapolitańskiej pojawiło się wiele skarg na osoby, które zaczepiają turystów i proponują im różne usługi i atrakcje, zwłaszcza wizytę w lokalu gastronomicznym, czy zwiedzanie z przewodnikiem.

Komendant straży miejskiej Daniele De Marini opublikował rozporządzenie przeciwko takim praktykom i wszelkim przejawom nękania turystów. Przepisy obowiązujące od wtorku opracował zarząd gminy wspólnie z burmistrzem Capri Paolo Falco.

Włochy. Władze mierzą się z "nadmierną turystyką" na Capri

W dokumencie zapisano, że "zabrania się całkowicie przedstawicielom handlowym, właścicielom agencji usług turystycznych i ich współpracownikom podejmowania działań mających na celu pozyskiwanie klientów poprzez natrętne i natarczywe metody w obszarze publicznym". We wstępie mowa jest o zjawisku "nadmiernej turystyki", z którym zmaga się wyspa.

"Duża liczba turystów, którzy codziennie przemierzają centrum historyczne i strefę portową wymaga utrzymania ogólnego porządku oraz zapewnienia swobodnego ruchu pieszych i pojazdów, bez ciągłego zaczepiania i zatrzymywania przez osoby zajmujące się wszelkim pośrednictwem lub promocją towarów i usług, w tym niechcianej obnośnej reklamy wykorzystującej ulotki, broszury czy mapy" - wyjaśniły władze Capri powody wprowadzenia bardziej stanowczych środków.

Capri. Nowe przepisy dla turystów podróżujących w grupie

Na tym jednak zmiany się nie kończą Jak przekazała agencją ANSA, Capri latem wprowadzi zakaz przyjmowania grup turystycznych liczących ponad 40 osób, aby poradzić sobie z napływem turystów jednodniowych.

Zgodnie z nowymi przepisami zatwierdzonymi przez radę miasta, przewodnicy wycieczek, których grupy składają się z ponad 20 osób, będą musieli używać bezprzewodowych zestawów słuchawkowych zamiast głośników.

Przewodnicy muszą mieć przy sobie dyskretny znak, a nie parasol lub inny potencjalnie nieestetyczny przedmiot, aby móc ich rozpoznać przed grupą.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Capri, położona w Zatoce Neapolitańskiej, słynie z białych willi, wybrzeża usianego zatoczkami i ekskluzywnych hoteli.

Na stałe mieszka tu około 13 000 osób, ale latem wyspa przyciąga ogromną liczbę jednodniowych turystów. Według niektórych szacunków każdego dnia przybywa 50 000 osób.

Źródło: AFP

"Wydarzenia": Wichury przeszły przez Polskę. Za nimi nadejdą przymrozki Polsat News