W skrócie Nagranie z szczytu w Anchorage uchwyciło "żartobliwą" wymianę zdań między Marco Rubio, Siergiejem Ławrowem a Władimirem Putinem.

Rubio nawiązał do swetra z napisem ZSRR, który Ławrow nosił dzień wcześniej. Po komentarzu zareagował Władimir Putin.

Podczas konferencji zauważono także, że Putin zmienił temat przemówienia po odłożeniu części przygotowanych kartek.

Nagranie z udziałem Marco Rubio i Siergieja Ławrowa zarejestrowane zostało tuż przed rozpoczęciem rozmów na piątkowym szczycie w Anchorage na Alasce. Przedstawiciele delegacji Stanów Zjednoczonych i Rosji siedzą naprzeciwko siebie, gdy w pewnym momencie sekretarz stanu USA wskazuje na szefa rosyjskiego MSZ.

- Podoba mi się pański strój - mówi do Ławrowa.

Szczyt Donald Trump - Władimir Putin. "Żarty" przed rozpoczęciem rozmów

Minister ubrany był w garnitur, jednak dzień wcześniej dziennikarze sfotografowali jego przybycie na Alaskę w zupełnie innej odzieży. Dyplomata miał wówczas na sobie sweter z napisem "ZSRR", do czego prawdopodobnie nawiązywał Rubio.

Na nagraniu można dostrzec, że Ławrow zwraca się do Putina, wyjaśniając na czym polega "żart" Rubio. Ten rozbawił rosyjskiego prezydenta, który spojrzał na sekretarza stanu USA i wskazując jednocześnie palcem na Ławrowa powiedział: "Imperialista". Reakcja Putina wywołała uśmiechy na twarzach całej trójki.

Filmik z "odzieżowym żartem" nie jest jednym smaczkiem dostrzeżonym przez internautów w czasie piątkowego szczytu. Wielu zwraca również uwagę na materiał przygotowany przez rosyjskiego propagandystę Pawła Zarubina dla tamtejszej telewizji.

Putin zmienił zdanie podczas konferencji? Wychwycono zagadkowe zachowanie prezydenta Rosji

Nagranie, o którym mowa, przedstawia wystąpienie Putina podczas kończącej szczyt w Anchorage konferencji prasowej. Przywódca miał przygotowaną na kartkach przemowę, jednak w pewnym momencie odłożył kilka z nich.

Zbiegło się to w czasie z fragmentem przemówienia dotyczącym możliwych "prób zakłócania negocjacji pokojowych" przez europejskich liderów.

- Oczekujemy, że Kijów i stolice europejskie podejdą do tego wszystkiego konstruktywnie i nie będą stwarzać żadnych przeszkód ani próbować zakłócać rodzącego się postępu za pomocą prowokacji czy zakulisowych intryg - mówił Putin.

Po tym, jak dyktator odłożył kartki, całkowicie zmienił temat swojego wystąpienia, przechodząc do kwestii dotyczących współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

