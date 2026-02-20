Nowe koszary w Watykanie. Przebudowa będzie kosztować miliony
W Watykanie wkrótce ma się rozpocząć przebudowa koszar dla Gwardii Szwajcarskiej. Stary budynek zostanie niemal całkowicie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy mający pięć kondygnacji. Zmiany obejmą również teren wokół koszar zwany "dzielnicą szwajcarską". Koszt inwestycji będzie wyższy niż zakładano i wyniesie niemal 325 milionów złotych.
W skrócie
- W Watykanie planowana jest przebudowa koszar Gwardii Szwajcarskiej, obejmująca niemal całkowitą rozbiórkę i budowę nowego budynku z pięcioma kondygnacjami.
- Koszt inwestycji szacuje się na około 325 milionów złotych, co przekracza wcześniejsze założenia.
- Projekt przewiduje także rewitalizację terenu tzw. dzielnicy szwajcarskiej.
Vatican News informuje, że wydano pozwolenie na budowę nowych koszar Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma jeszcze przesłać UNESCO.
Gwardia Szwajcarska z nowymi koszarami. Wielka budowa w Watykanie
Watykańskie obiekty służące gwardzistom mają zostać gruntownie przebudowane - przewidywana jest niemal całkowita rozbiórka przy zachowaniu jedynie fasady od strony państwa włoskiego oraz uwolnienie budynków stojących przed Passetto di Borgo - tam ma zostać przeniesiona fontanna pamiątkowa z 1927 roku, która mieści się obecnie przy dziedzińcu od strony Via Sant'Anna. Projekt zakłada więc nie tylko budowę nowych koszar, ale rewitalizację całego terenu, zwanego w Watykanie "dzielnicą szwajcarską".
Nowe koszary mają mieć pięć kondygnacji, a nie jak obecnie trzy. W budynkach będzie 81 pokoi jednoosobowych, 18 pokoi dwuosobowych, 11 kawalerek dla nieżonatych podoficerów i 21 mieszkań dla rodzin. Parter i piwnica przeznaczone zostaną na biura, przestrzenie wspólne i magazyny.
Watykańska inwestycja droższa niż zakładano. Będzie kosztować miliony
Prace mają się rozpocząć nie wcześniej niż w 2027 roku, gdy zapewnione zostanie finansowanie. Koszty z uwagi na zmiany, a także wzrost cen będą wyższe niż zakładały plany z 2019 roku. Początkowo przewidywano, że przebudowa będzie kosztować 45 mln franków szwajcarskich - obecnie ma to być około 70 mln franków (325 mln złotych). Nie jest jednak wykluczone, że kwota ta jeszcze wzrośnie.
Pierwotnie projekt zakładał całkowitą rozbiórkę budynków. Zgodnie z nowymi planami zachowana zostanie fasada koszar zwrócona ku Włochom, co ma się wiązać z dodatkowymi kosztami (4 mln franków). Kolejne 2 mln franków to wzmocnienie fundamentów i zabezpieczenie sejsmiczne. Odnowione za 1,25 mln franków zostanie również Passetto. Do projektu dochodzą również koszty przy wymianie systemu kanalizacji, przeniesieniu fontanny, stworzeniu systemu wentylacji i osuszania.
Vatican News zwraca uwagę, że plan przewiduje oszczędności. Rekruci mają być kwaterowani w pokojach dwu, a nie jednoosobowych, co pozwoli pomieścić całą załogę Gwardii Szwajcarskiej, gdyż obecnie cześć mieszka w różnych częściach Rzymu. Dodatkowo podłogi mają zostać wykonane z cementu, a nie zwykle stosowanego w Watykanie i droższego trawertynu. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.