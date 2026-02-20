W skrócie W Watykanie planowana jest przebudowa koszar Gwardii Szwajcarskiej, obejmująca niemal całkowitą rozbiórkę i budowę nowego budynku z pięcioma kondygnacjami.

Koszt inwestycji szacuje się na około 325 milionów złotych, co przekracza wcześniejsze założenia.

Projekt przewiduje także rewitalizację terenu tzw. dzielnicy szwajcarskiej.

Vatican News informuje, że wydano pozwolenie na budowę nowych koszar Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma jeszcze przesłać UNESCO.

Gwardia Szwajcarska z nowymi koszarami. Wielka budowa w Watykanie

Watykańskie obiekty służące gwardzistom mają zostać gruntownie przebudowane - przewidywana jest niemal całkowita rozbiórka przy zachowaniu jedynie fasady od strony państwa włoskiego oraz uwolnienie budynków stojących przed Passetto di Borgo - tam ma zostać przeniesiona fontanna pamiątkowa z 1927 roku, która mieści się obecnie przy dziedzińcu od strony Via Sant'Anna. Projekt zakłada więc nie tylko budowę nowych koszar, ale rewitalizację całego terenu, zwanego w Watykanie "dzielnicą szwajcarską".

Nowe koszary mają mieć pięć kondygnacji, a nie jak obecnie trzy. W budynkach będzie 81 pokoi jednoosobowych, 18 pokoi dwuosobowych, 11 kawalerek dla nieżonatych podoficerów i 21 mieszkań dla rodzin. Parter i piwnica przeznaczone zostaną na biura, przestrzenie wspólne i magazyny.

Watykańska inwestycja droższa niż zakładano. Będzie kosztować miliony

Prace mają się rozpocząć nie wcześniej niż w 2027 roku, gdy zapewnione zostanie finansowanie. Koszty z uwagi na zmiany, a także wzrost cen będą wyższe niż zakładały plany z 2019 roku. Początkowo przewidywano, że przebudowa będzie kosztować 45 mln franków szwajcarskich - obecnie ma to być około 70 mln franków (325 mln złotych). Nie jest jednak wykluczone, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

Pierwotnie projekt zakładał całkowitą rozbiórkę budynków. Zgodnie z nowymi planami zachowana zostanie fasada koszar zwrócona ku Włochom, co ma się wiązać z dodatkowymi kosztami (4 mln franków). Kolejne 2 mln franków to wzmocnienie fundamentów i zabezpieczenie sejsmiczne. Odnowione za 1,25 mln franków zostanie również Passetto. Do projektu dochodzą również koszty przy wymianie systemu kanalizacji, przeniesieniu fontanny, stworzeniu systemu wentylacji i osuszania.

Vatican News zwraca uwagę, że plan przewiduje oszczędności. Rekruci mają być kwaterowani w pokojach dwu, a nie jednoosobowych, co pozwoli pomieścić całą załogę Gwardii Szwajcarskiej, gdyż obecnie cześć mieszka w różnych częściach Rzymu. Dodatkowo podłogi mają zostać wykonane z cementu, a nie zwykle stosowanego w Watykanie i droższego trawertynu. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.

