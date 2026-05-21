W skrócie Turystka z Niemiec, która straciła obie nogi w wyniku ataku w Modenie, została przetransportowana do swojego kraju.

Ranna Polka wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, a jej stan jest stabilny. Lekarze nie są jednak w stanie określić konkretnych rokowań.

Prokuratura nie stwierdziła motywów terrorystycznych u sprawcy ataku, a sędzia nakazał jego obserwację z możliwością przeniesienia do specjalistycznego ośrodka.

Nowe informacje na temat rannych przekazała włoska agencja prasowa ANSA. Z jej relacji wynika, że 69-letnia turystka z Niemiec, która straciła nogi w wyniku ataku, "została przetransportowana do swojego kraju".

Kobieta do tej pory leczona była w szpitalu Baggiovara. Lokalny Urząd Zdrowia przekazał jednak, że jej stan uległ znacznej poprawie.

Sama podróż została zorganizowana przez rodzinę pacjentki po tym, jak zgodę wydali włoscy lekarze. Przed wyjazdem specjaliści i kierownictwo Szpitala Uniwersyteckiego w Modenie życzyli jej powodzenia w dalszym leczeniu.

Atak w Modenie. Nowe informacje w sprawie rannej Polki

Nadal hospitalizowana jest z kolei 53-letnia Polka, która w ciężkim stanie znajduje się na oddziale intensywnej terapii. "Jej stan kliniczny jest stabilny, jednak nie pozwala to jeszcze na sformułowanie konkretnych rokowań" - podała ANSA.

Agencja dotarła do informacji, że Polka jest pracownicą krytego targu Albinelli w Modenie. W momencie zdarzenia "wracała z pracy rowerem".

Przypomnijmy, że w sobotę w Modenie w tłum wjechał kierowca Citroena C3. Sprawcą okazał się 31-letni Salim El Koudri. Mężczyzna potrącił osiem osób. Następnie wyszedł z samochodu i dwukrotnie dźgnął nożem przechodnia, który próbował go zatrzymać.

El Koudri pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazało na "psychiatryczny" aspekt jego działań. Służby ustaliły bowiem, iż mężczyzna leczył się w przeszłości z powodu "zaburzeń osobowości".

Modena. Prokuratura o motywach ataku. W tle problemy ze zdrowiem psychicznym

Ostatecznie Salim El Koudri został oskarżony o "wielokrotne akty przemocy". Prawnik Fausto Gianelli powiedział agencji AFP przed publikacją zarzutów, że prokuratura nie dopatrzyła się w czynie mężczyzny motywów terrorystycznych i premedytacji.

Z drugiej strony sędzia śledczy stwierdził, że nie ma dowodów sugerujących, że czyn był wynikiem jego problemów ze zdrowiem psychicznym. Na obecnym etapie nie ma również żadnych przesłanek wskazujących na to, że kierowca nie był w stanie zrozumieć ani kontrolować swoich działań.

Sędzia nakazał objęcie kierowcy obserwacją "z możliwością przeniesienia do specjalistycznego ośrodka".

Źródło: ANSA





