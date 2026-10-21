Nowe informacje ws. stanu zdrowia papieża Leona XIV. Przekazano wyniki badań

W skrócie Osobisty lekarz papieża oraz profesor kierujący operacją przekazali najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia Leona XIV po operacji chirurgicznej.

Badania potwierdziły, że u papieża wykryto gruczolakoraka płuca o charakterze miejscowym i nie ma potrzeby wdrażania dodatkowego leczenia.

Papież wznowił codzienną aktywność po powrocie do Watykanu, a według lekarzy nie ma przeciwwskazań do planowanej podróży do Ameryki Południowej.

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Osobisty lekarz papieża doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem, który 13 października operował Leona XIV, w komunikacie, opublikowanym w Watykanie, przekazali najnowsze informacje na temat stanu zdrowia biskupa Rzymu.

"W dniu dzisiejszym sporządzono definitywne raporty histopatologiczne oraz badania biologii molekularnej materiału pobranego podczas operacji chirurgicznej Ojca Świętego" - przekazano.

Nowe informacje o stanie zdrowia Leona XIV. "Wyniki potwierdziły"

"Wyniki potwierdziły, że był to gruczolakorak płuca, a choroba miała charakter miejscowy. Przeprowadzona następnie konsultacja onkologiczna potwierdziła, że nie jest konieczne wdrażanie żadnego dodatkowego leczenia" - dodano.

Papież wrócił do Watykanu w sobotę i stopniowo wznowił codzienną aktywność. W środę spotkał się z tysiącami wiernych na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.

Trwają też przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej w dniach 6-17 listopada. Prof. Margaritora w wywiadzie dla "Vatican News" przekazał, że nie ma przeciwskazań medycznych dla tej wizyty.



