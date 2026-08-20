Nowe informacje ws. Romanowskiego. Media: Przy stole z rosyjską dyplomatką

W skrócie Marcin Romanowski i Irina Serkowa siedzieli przy tym samym stole w Budapeszcie podczas wydarzenia zorganizowanego przez instytucję powiązaną z partią Fidesz.

Poseł PiS ma przebywać obecnie w Naddniestrzu, a wcześniej uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, który wraz ze zmianą władzy w tym kraju został mu cofnięty.

Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, wydano wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania.

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We wtorek premier Donald Tusk informował, że służby państw, z którymi współpracuje Polska, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Naddniestrzu - separatystycznym regionie Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. funkcjonuje jako państwo nieuznawane, głównie dzięki wsparciu Rosji.

Marcin Romanowski ma być w Naddniestrzu. Wcześniej dostał azyl na Wegrzech

Wcześniej były wiceminister sprawiedliwości przebywał na Węgrzech. W grudniu 2024 roku okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny w tym kraju. Jak informowano na początku lipca, Węgry cofnęły mu status uchodźcy oraz unieważniły jego dokumenty podróży.

Od zmiany rządu na Węgrzech w maju media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego, wskazując m.in. na Chorwację i Serbię. Jeszcze przed przegranymi przez Viktora Orbana wyborami Romanowski zniknął. Pod koniec maja były wiceszef resortu sprawiedliwości miał opuścić mieszkanie, w którym mieszkał w węgierskiej stolicy.

Romanowski na jednym zdjęciu z rosyjską dyplomatką. W tle węgierska uczelnia

Tymczasem Wirtualna Polska ustaliła, że w lutym w Budapeszcie Romanowski siedział przy jednym stole z II sekretarz ambasady Rosji na Węgrzech Iriną Serkową.

Rosyjska dyplomatka została rozpoznana na zdjęciach z wydarzenia organizowanego przez Mathias Corvinus Collegium (MCC). Na tej samej fotografii widoczny jest Marcin Romanowski. Z informacji portalu wynika, że oboje przysłuchiwali się debacie zatytułowanej "Sądy na pierwszej linii konfliktów wartości w Europie".

Według Wirtualnej Polski finansowana dotychczas z państwowych węgierskich środków uczelnia stała się "kuźnią nowej, prawicowej elity Orbana". Przywoływany w publikacji portal VSquare uznał instytucję za "miejsce, w którym rosyjscy dyplomaci-szpiedzy rekrutują i wpływają na polityków z regionu".

Z kolei portal hvg.hu zwracał uwagę na "ekspertów" związanych z MCC, w tym "zbyt wielu z podejrzaną przeszłością". Uczelnia wspierała Orbana w czasie kampanii wyborczej, to ona organizowała spotkanie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych przed kwietniowymi wyborami.

Nowy szef węgierskiego rządu Peter Magyar zapowiedział, że zakończy finansowanie uczelni z publicznych środków.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że poza Romanowskim na wydarzeniach organizowanych przez MCC pojawiali się też m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro czy współzałożyciel i prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Ziobro i Romanowski w październiku 2025 roku wzięli udział w panelu na temat zmian w Telewizji Polskiej.

Marcin Romanowski w Naddniestrzu? Wysłał list

Na początku sierpnia do polskiego sądu trafił list podpisany przez Marcina Romanowskiego, w którym wnioskował on o przyznanie mu listu żelaznego. W piśmie polityk informował, że przebywa obecnie w Naddniestrzu

Służby zweryfikowały list i potwierdziły, że rzeczywiście został on nadany w Tyraspolu - stolicy regionu. Również podpis Romanowskiego wydaje się być prawdziwy, a na dokumencie znaleziono ślady biologiczne polityka.

Mimo to, służby nie mają przekonania, że Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. Według nich bardzo prawdopodobne jest, że polityk próbuje zmylić tropy.

Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za Romanowskim - na wniosek prokuratury - Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).



