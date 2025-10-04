W skrócie Nina Ptak, szefowa Stowarzyszenia Nomada, rozpoczęła strajk głodowy po zatrzymaniu na statku flotylli Sumud przez Izrael.

Wśród zatrzymanych są również inni Polacy, którzy odmówili dobrowolnej deportacji i oczekują na rozprawę sądową.

Zatrzymanie flotylli wywołało protesty na całym świecie, w tym w Warszawie.

Izrael zatrzymał w nocy ze środy na czwartek ponad 470 uczestników i 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która zmierzała w stronę Strefy Gazy.

W piątek GSF poinformowała o zajęciu ostatniego, 42. statku. Wśród zatrzymanych jest czworo polskich uczestników: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz.

Polacy z flotylli zatrzymani przez Izrael. Czeka ich rozprawa przed sądem

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w piątek w komunikacie, że Konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem zatrzymanych polskich obywateli.

Jak napisał, zaproponowano im możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski, jednak wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. "Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela" - czytamy w komunikacie rzecznika MSZ.

Global Movement to Gaza Poland: Nina Ptak rozpoczyna strajk głodowy

W sobotę organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland przekazali, że Ptak rozpoczęła strajk głodowy w areszcie w ramach protestu wobec "nielegalnych działań Izraela oraz w solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami".

Podali również, że zatrzymani aktywiści przebywają obecnie w więzieniu Ktzi'ot na pustyni Negev, które - jak napisano - "znane jest ze stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych".

Wiceszef MSZ: Państwo wypełnia swoje obowiązki

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski mówił w piątek, że jeżeli zatrzymane osoby zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to będą mogły opuścić kraj. - My już zajmujemy się kwestiami logistycznymi. Natomiast jeśli nie zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to po upływie 72 godzin staną przed sądem i wtedy sprawa jest trudniejsza - zaznaczył.

Podkreślał też, że w resorcie spraw zagranicznych działa centrum zarządzania kryzysowego, sytuacja jest pod kontrolą i gotowa jest pełna pomoc konsularna. - Państwo wypełnia swoje obowiązki - zapewnił wiceszef MSZ.

MSZ we wcześniejszym komunikacie zapewniał, że polscy obywatele z Flotylli zatrzymani przez władze izraelskie są bezpieczni, a konsul RP udzieli im pomocy "w granicach prawa i realiów działań wojennych". Resort zaapelował też o powstrzymanie się od podróży do miejsc objętych konfliktem zbrojnym.

Global Sumud Flotilla zatrzymana. Protesty na całym świecie

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą Flotylli zbliżyć się do Gazy.

Przejęcie flotylli wywołało falę demonstracji w europejskich miastach, m.in. w Rzymie, Neapolu, Turynie, Barcelonie, Paryżu, Dublinie, Genewie, Berlinie, Hadze, Stambule i Atenach.

Wiece zorganizowano też w Buenos Aires, Meksyku i Karaczi. Włoskie związki zawodowe zwołały na piątek strajk generalny.

Warszawa. Protesty przed MSZ

W czwartek demonstracja odbyła się też w Warszawie. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach do MSZ, gdzie manifestacja się rozpoczęła, i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja. Manifestacja przeszła później m.in. pod KPRM i Sejm.

40 organizacji i ponad 100 społeczniczek i społeczników w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zaapelowało o uwolnienie Polaków zatrzymanych przez Izrael oraz stanowczą reakcję Polski na ludobójstwo w Gazie.

