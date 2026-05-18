W skrócie Andrij Jermak opuścił areszt po wpłaceniu kaucji przekraczającej 13 mln złotych.

Na kaucję złożyło się wiele wpłat od różnych osób, w tym od Serhija Rebrowa i Rozy Tapanovej.

Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy, a śledztwo wiąże sprawę z biznesowym partnerem Zełenskiego, Timurem Mindiczem.

Jermak znajdował się w areszcie od ubiegłego czwartku, kiedy Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił dla niego środek zapobiegawczy w postaci aresztowania bądź kaucji w wysokości 140 mln hrywien (ponad 13 mln złotych).

- Nie mam takich pieniędzy, więc mój prawnik będzie teraz współpracował z przyjaciółmi i znajomymi (żeby zebrać pieniądze na kaucję) - powiedział Jermak cytowany przez agencję Reutera po ogłoszeniu decyzji sądu. - Mój zespół prawny złoży apelację. Wykorzystamy wszelkie możliwości prawne, aby dążyć do sprawiedliwości i prawdy - dodał.

Ukraina. Zwrot w sprawie Jermaka. Wpłacono kaucję

Serwis TSN przekazał, że na kaucję za byłego współpracownika prezydenta Ukrainy złożyło się "wiele wpłat od różnych osób". Były one księgowane w różnym tempie, dlatego Jermak zmuszony był pozostać w areszcie jeszcze przez weekend.

Według portalu konto na rzecz Jermaka zasilił m.in. były trener reprezentacji Ukrainy Serhij Rebrow, wpłacając 30 mln hrywien, a także prawniczka Roza Tapanova (8 mln hrywien), czy prawnik i kolega byłego urzędnika Serhij Swiriba (6,5 miliona hrywien).

Według Ukraińskiej Prawdy łączna kwota kaucji wpłaconej na rzecz Jermaka wynosi ponad 154 miliony hrywien.

Po opuszczeniu aresztu Jermak, zgodnie z decyzją sądu, objęty został dozorem elektronicznym. Ma także obowiązek stawiania się na każde wezwanie śledczych, prokuratury i sądu oraz informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

Jermak nie może opuszczać granic Kijowa, ma zdeponować dokumenty, które uprawniają do wyjazdu za granicę oraz zwrócić paszporty dyplomatyczne. Były zaufany Zełenskiego ma też zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w jego sprawie.

Afera korupcyjna w Ukrainie. Zarzuty dla byłego współpracownika Zełenskiego

11 kwietnia Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty ze strony Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację 460 mln hrywien (około 37,9 mln zł) przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem.

Sprawa jest częścią szerszej operacji o nazwie "Midas", ujawnionej w listopadzie ubiegłego roku, której głównym podejrzanym jest były partner biznesowy Zełenskiego, Timur Mindicz.

Władze oskarżyły Mindicha o kierowanie procederem korupcyjnym o wartości 100 milionów dolarów w sektorze energetycznym - zarzuty te wstrząsnęły Ukrainą w krytycznym momencie wojny z Rosją. Mindicz zaprzeczył zarzutom i uciekł do Izraela.

Sprawa przeciwko Jermakowi wiąże również Mindicza i innego sojusznika Zełenskiego, byłego wicepremiera Ołeksija Czernyszowa, z operacją prania brudnych pieniędzy w Kijowie. Czernyszow, który został oskarżony w innym epizodzie, również zaprzeczył zarzutom.

Źródło: Reuters, Ukraińska Prawda, TSN

