W skrócie Microsoft poinformował w sobotę rano o całkowitym przywróceniu działania swoich usług, w tym Teams, Outlooka i Copilota, po globalnej awarii trwającej od czwartku.

Firma wykluczyła cyberatak jako przyczynę awarii, wskazując, że problem wynikał z przeciążenia procesu odpowiedzialnego za bezpieczne połączenia na serwerach Microsoftu.

Globalne zakłócenia dotknęły 74 państwa i mogły objąć nawet 430 milionów użytkowników, paraliżując pracę instytucji rządowych, banków oraz systemów linii lotniczych.

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W komunikacie na serwisie X firma oświadczyła, że działania mające na celu usunięcie przyczyny awarii zostały zakończone i przywrócono działanie usług dla wszystkich klientów. Wcześniej Microsoft poinformował, że usługi związane z produktami dla klientów indywidualnych zostały całkowicie przywrócone w piątek po południu i trwa przywracanie niektórych usług Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Firma dodała, że monitoruje zaległe wiadomości e-mail, które nagromadziły się podczas awarii, zanim uzna za rozwiązaną sprawę usług dla przedsiębiorstw. Microsoft zastrzegł także, że ze względu na powagę incydentu monitorowanie będzie trwało dłuższy czas, tak aby upewnić się, że nie są potrzebne dodatkowe działania zaradcze.

W piątek wieczorem Microsoft poinformował, że awaria, która zakłóciła funkcjonowanie oprogramowania tej firmy, nie była spowodowana ani atakiem cybernetycznym, ani złośliwą ingerencją agentów sztucznej inteligencji (AI).

Jak wyjaśniono, że przyczyną awarii, jednej z najdłuższych w historii firmy i drugiej w tym roku, było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach.

Ogromna awaria Microsoftu. Problemy na całym świecie

Globalna awaria usług Microsoftu w czwartek i piątek wiązała się z utratą dostępu do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych, takich jak Outlook czy pakiet Office. Zakłócenia odnotowano m.in. w bankach, sądach i instytucjach rządowych w 74 krajach w obu Amerykach oraz niektórych częściach Europy, Azji i Afryki.

Potencjalnie mogły dotknąć ponad 430 mln użytkowników.

Z powodu awarii w Indiach linie lotnicze nie były w stanie rozpatrywać zapytań klientów, a w Nowej Zelandii trzeba było wstrzymać rozpatrywanie wniosków wizowych. Awaria miała również zakłócić pracę brytyjskiej służby zdrowia czy norweskiego parlamentu.

- Awaria Microsoftu to wyraźna ilustracja problemów z cyfrowym uzależnieniem od globalnych korporacji - komentował w piątek minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski.

W rozmowie z Interią Adam Gąsiorski, specjalista w zakresie IT mówił w piątek, że awarie - mimo rozwoju nowych technologii - są w zasadzie nieuniknione. - Zdarzały się i będą się zdarzać - mówi. I zwraca uwagę, że dziś "rozwiązania technologiczne są coraz bardziej złożone, zintegrowane ze sobą i tworzone przez wielu ludzi na całym świecie". - Ujawnienie się słabości zdaje się być tylko kwestią czasu - wskazuje.



