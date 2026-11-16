W skrócie W Moskwie doszło do eksplozji samochodu, w wyniku której ranny został 72-letni Siergiej Zaworotny, rosyjski oficer wywiadu.

FSB zatrzymała 21-letnią kobietę podejrzaną o podłożenie ładunku wybuchowego, która twierdzi, że była manipulowana przez służby ukraińskie.

Zatrzymana kobieta zeznała, że oszuści podający się za funkcjonariuszy banku kazali jej zainstalować w pojeździe rzekomy lokalizator GPS.

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Do eksplozji samochodu w Moskwie doszło 13 listopada. Z ustaleń mediów wynikało, że w pojeździe znajdował się rzecznik prasowy byłego premiera Ukrainy Mykoły Mazarowa i rosyjski oficer wywiadu - 72-letni Siergiej Zaworotny. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

W sprawie śledztwo wszczęła FSB. Teraz Rosjanie podzielili się nowymi ustaleniami. Jak czytamy, w trakcie dochodzenia zatrzymano w Moskwie kobietę podejrzaną o udział w zamachu bombowym na samochód Siergieja Zaworotnego.

Eksplozja auta Siergieja Zaworotnego w Moskwie. Zatrzymano kobietę

O zatrzymanej niewiele wiadomo. FSB podała jedynie rok urodzenia podejrzanej - 2005 - oraz oceniła, że padła ona ofiarą oszustwa.

W sprawie pojawił się enigmatyczny komunikat. FSB ustaliła, że kobieta od lipca 2026 roku "była poddawana manipulacji psychologicznej przez przedstawiciela fałszywego call center". Ten miał podawać się za pracownika Banku Centralnego Rosji.

Kobieta - jak informują Rosjanie - przelała "znaczną sumę pieniędzy" na "bezpieczne konta". "Następnie została wciągnięta w popełnienie szczególnie ciężkiego przestępstwa" - napisała FSB. Dalej Meduza opisuje, że według śledczych z Rosji 21-latka odpowiada za podłożenie ładunku wybuchowego pod samochód Zaworotnego.

Wybuch w Moskwie. 21-letnia kobieta zatrzymana przez FSB

Federalna Służba Bezpieczeństwa wskazała również, że rzekomi oszuści wywodzili się z ukraińskich służb specjalnych. Tezę tę potwierdzać mają zeznania zatrzymanej, która w trakcie przesłuchania przyznała się do winy i przekazała, że była "pod wpływem ukraińskich opiekunów". To oni sami mieli nawiązać z nią kontakt i wydawać jej polecenia, podając się za przedstawicieli Banku Centralnego i MSW".

Kobieta, jak opisują Rosjanie, myślała, że w samochodzie Zaworotnego instaluje lokalizator GPS. O eksplozji miała usłyszeć w wiadomościach i chciała dowiedzieć się od swoich "opiekunów", dlaczego ją oszukali, jednak bezskutecznie.

Źródła: Meduza, Interfax



