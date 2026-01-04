Nowe informacje po tragedii w Szwajcarii. Zidentyfikowano ofiary pożaru

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Wszystkie 40 ofiar pożaru baru w kurorcie Crans-Montana zostały zidentyfikowane - przekazała szwajcarska policja. Wśród ofiar nie ma Polaków. Połowę zmarłych stanowiły osoby nieletnie.

Ulica w nocy oświetlona latarniami miejskimi, dwie karetki pogotowia z włączonymi światłami stoją przed budynkiem mieszkalnym, na pierwszym planie zniszczony znak drogowy i fragment zabezpieczonego chodnika.
Zidentyfikowano ofiary pożaru w szwajcarskim barzeVALAIS CANTONAL POLICEGetty Images

Policja kantonu Wallis przekazała w niedzielę wieczorem, że służbom udało się zidentyfikować wszystkie 40 ofiar tragicznego pożaru, do którego doszło w barze w kurorcie Crans-Montana podczas zabawy sylwestrowej. Najmłodsza ofiara miała 14 lat, a najstarsza 39. Połowę wszystkich zmarłych stanowiły osoby nieletnie.

    Wśród ofiar śmiertelnych nie ma obywateli Polski. Jest natomiast 21 Szwajcarów, dziewięciu obywateli Francji, w tym jedna osoba mająca podwójne francusko-szwajcarskie obywatelstwo oraz jedna mająca potrójne francusko-izraelsko-brytyjskie obywatelstwo, sześciu Włochów w tym jedna osoba mająca podwójne włosko-emirackie obywatelstwo, a także jedna Belgijka, dwie Portugalki, jeden Rumun i jeden Turek.

    Szwajcaria. Tragedia podczas zabawy sylwestrowej. Wiele ofiar pożaru

    Do tragicznego pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło podczas zabawy sylwestrowej. Według wstępnych ustaleń śledczych powodem tragedii były zimne ognie, które zostały przymocowane do butelek szampana. Od nich zapalić się miał sufit w lokalu.

    W wyniku pożaru zginęło 40 osób, a 119 zostało rannych. Wśród hospitalizowanych jest jeden obywatel Polski.

    W sprawie tragedii zostało wszczęte śledztwo. Dwoje pochodzących z Francji właścicieli lokalu są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz pożaru w wyniku zaniedbań. Ich miejsce pobytu nie jest jednak obecnie znane.

