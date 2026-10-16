Nowe informacje o zdrowiu Leona XIV. Jest pierwsze zdjęcie po operacji

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Papież Leon XIV wykazuje stałą poprawę po przebytej operacji - informuje Stolica Apostolska. Głowa Kościoła samodzielnie wykonuje już codzienne czynności. W klinice Gemelli odprawił m.in. mszę świętą. Poinformowano też, kiedy Leon XIV spotka się z wiernymi.

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Papież Leon XIV w zielonych szatach liturgicznych przy ołtarzu z księgą, krzyżem i zapaloną świecą.
Papież Leon XIV odprawił mszę po przebytej operacjiVatican MediaPUSTE

W skrócie

  • Stolica Apostolska poinformowała, że papież Leon XIV po operacji samodzielnie wykonuje codzienne czynności i jego stan się poprawia.
  • Po operacji usunięcia części prawego płuca papież przeszedł fizjoterapię oddechową, a pierwszy raz publicznie pokaże się 18 października podczas modlitwy Anioł Pański.
  • Według mediów Watykan był zaskoczony powagą choroby papieża, a wokół szpitala zgromadziły się ekipy telewizyjne i dziennikarze.
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Leon XIV wciąż przebywa w szpitalu, ale jego stan uległ znaczącej poprawie. Jak informuje Watykan, papież jest już w pełni samodzielny i może bez pomocy wykonywać codzienne czynności.

Jak wskazuje sekcja polska radia Vatican News, papież w południe odprawił mszę w klinice Gemelli. "W homilii podziękował całemu personelowi za opiekę nad chorymi, a w szczególności za to, co robią w tych dniach dla niego" - czytamy.

Po raz pierwszy od hospitalizacji głowa Kościoła pojawi się publicznie już w najbliższą niedzielę. Spotka się z wiernymi na tradycyjnej modlitwie Anioł Pański.

Leon XIV po operacji. Watykan o stanie zdrowia papieża

We wtorek papież został poddany operacji usunięcia części prawego płuca. Powodem interwencji medycznej było wykrycie u niego gruczolakoraka.

Jak podał następnego dnia Watykan, Leon XIV przeszedł fizjoterapię oddechową. Postępy w jego rekonwalescencji przebiegają zgodnie z oczekiwaniami.

Lekarze papieża dr Luigi Carbone i prof. Stefano Margaritora oświadczyli, że "Ojciec Święty przeszedł operację klatki piersiowej zgodnie z planem". Operacja trwała około półtorej godziny.

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Pomimo tego, że wcześniej Leon XIV odwołał wszystkie publiczne wystąpienia zaplanowane do 20 października, plany uległy zmianie. Już 18 października wyjdzie do wiernych.

Watykan poinformował w piątek, że trwają też prace nad zaplanowaną na listopad podróżą głowy Kościoła do Ameryki Południowej.

Leon XIV zaskoczył Watykan? "Widzieli w nim młodego i wysportowanego papieża"

Dziennik "La Repubblica" informował, że w Kurii Rzymskiej "zapanował szok", gdy potwierdzono, że sprawa jest poważna. Gazeta podkreśla, że papież "miał szczęście, że chorobę wykryto wcześnie".

"(...) jeszcze kilka dni temu wszyscy widzieli w nim młodego i wysportowanego papieża, człowieka przybyłego z Chicago i zahartowanego latami misji w Peru; papieża, który we wtorki bierze dzień wolny, by pływać, grać w tenisa i jeździć konno w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo" - zauważa dziennik.

W komentarzu na łamach dziennika "Il Messaggero" podkreślono, że - tak jak w zeszłym roku w tygodniach choroby papieża Franciszka - plac przed Polikliniką Gemelli ponownie zapełniły ekipy telewizyjne i dziennikarze.

Źródło: Reuters / Vatican Media

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