W skrócie Troje Polaków z flotylli humanitarnej do Gazy zatrzymanych przez Izrael powinno wrócić do kraju w najbliższych dniach.

Kontakt z zatrzymanymi jest utrudniony.

Izraelska blokada Gazy oraz działania flotylli wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej i mobilizują ludzi do protestów.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał w niedzielę, że konsul RP widział się z zatrzymanymi przez Izrael polskimi obywatelami, uczestnikami Globalnej Flotylli Sumud.

Zapowiedział, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju, mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.

Troje zatrzymanych Polaków to: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Znajdowali się w gronie około 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF). Konwój humanitarny został przechwycony w nocy z środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela.

Rafał Piotrowski: Nie mamy potwierdzenia, że zatrzymanym umożliwiono kontakt z prawnikami

Piotrowski powiedział, że zatrzymani Polacy spotkali się z panią konsul. - Nie podpisali papierów deportacyjnych, możemy się spodziewać w najbliższych dniach ich powrotu do Polski - dodał.

Przypomniał, że w polskiej delegacji brała też udział obywatelka Wielkiej Brytanii Ewa Jasiewicz, która już wróciła do Turcji. Izraelskie MSZ poinformowało w sobotę, że do tego państwa deportowano 137 uczestników GSF z kilku krajów świata.

Rzecznik Global Movement to Gaza Poland zaznaczył, że nie może przekazać potwierdzonych informacji dotyczących sytuacji trójki więzionych Polaków i warunków, w których są przetrzymywani. Według wcześniejszych informacji znajdują się w więzieniu Ktzi'ot na południu Izraela.

- Kontakt jest utrudniony, nie mamy bezpośredniej komunikacji, jedynie przez konsula. Nie mamy potwierdzenia, że zatrzymanym umożliwiono kontakt z naszymi prawnikami - powiedział Piotrowski.

Dodał, że Nina Ptak od początku osadzenia prowadzi strajk głodowy w ramach solidarności z więźniami palestyńskimi, którzy są bez wyroku przetrzymywani w tym samym więzieniu, oraz by zaprotestować przeciwko własnemu zatrzymaniu. - Według posiadanych przez nas informacji Omar Faris był w osłabionej kondycji fizycznej - zaznaczył.

- Podstawowa opieka konsularna nie jest reakcją, jakiej byśmy oczekiwali od polskich władz wobec porwania polskich obywateli na wodach międzynarodowych, wobec zbrodni wojennej popełnionej na polskich obywatelach - podkreślił Piotrowski, pytany o ocenę działań polskich władz.

Przedstawiciele MSZ kilkakrotnie zapewniali, że polskie służby konsularne utrzymują kontakt z zatrzymanymi. Sikorski apelował też, by polscy obywatele stosowali się do ostrzeżeń MSZ i nie podróżowali w niebezpieczne rejony świata.

Rzecznik Global Movement to Gaza Poland: Widzimy, że jest nas coraz więcej

GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.

Piotrowski podkreślił, że inicjatywa osiągnęła jednak sukces, przyciągając uwagę opinii publicznej do Palestyny i mobilizując ludzi do protestów, co było jednym z celów konwoju. - To mobilizacja ruchu, mobilizacja dla Palestyny i ten proces ciągle trwa. Widzimy, że jest nas coraz więcej, że zyskujemy poparcie, że temat się powoli przebija do mainstreamu, że coraz więcej ludzi nie boi się powiedzieć, że (to co się dzieje w Strefie Gazy - red) to jest ludobójstwo, nie boi się nazwać rzeczy wprost - wyliczał.

Jak dodał, w obronie flotylli odbyły się protesty w prawie 20 polskich miastach, ostatnie z nich w niedzielę, w tym demonstracja w Warszawie.

Strefa Gazy. Blokada morska wprowadzona przez Izrael

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 r., po przejęciu władzy nad tym terytorium przez Hamas, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.

Inne grupy, Freedom Flotilla Coalition i inicjatywa Thousand Madleens to Gaza, prowadzą własne konwoje zmierzające do Strefy Gazy. Do palestyńskiego terytorium płynie teraz kolejnych 11 jednostek.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu. MSZ w Jerozolimie informowało też, że odnalezione w Strefie Gazy dokumenty potwierdzają zaangażowanie Hamasu w finansowanie GSF. Organizacja odrzuciła te zarzuty.

Według organizacji pozarządowej Adalah, która zajmuje się pomocą prawną dla zatrzymanych, prawa uwięzionych aktywistów były "systematycznie naruszane". Zdaniem prawników odmawiano im wody, środków sanitarnych, leków i natychmiastowego dostępu do przedstawicieli prawnych. Zgłaszano także przypadki przemocy fizycznej i słownej.

