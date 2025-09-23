Nowe informacje o stanie zdrowia Poczobuta. Było spotkanie, apel do Łukaszenki
Szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys poinformowała o spotkaniu z osadzonym w kolonii karnej Andrzejem Poczobutem. Jak przekazała, 52-latek, którego w 2023 roku reżim skazał na osiem lat więzienia, czuje się dobrze psychicznie. Borys poinformowała również, że poprosiła Alaksandra Łukaszenkę o uwolnienie Poczobuta, jednak nie otrzymała odpowiedzi.
Szefowa Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andżelika Borys poinformowała we wpisie na Facebooku o widzeniu w kolonii karnej w Nowopołocku z dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzejem Poczobutem. Przekazała, że więziony od ponad dwóch lat Poczobut czuje się dobrze psychicznie.
"Andrzej wszystkich serdecznie pozdrawia, znajomych i nieznajomych" - napisała Borys na platformie społecznościowej.
Andżelika Borys spotkała się z polskim więźniem na Białorusi. Zaapelowała do Łukaszenki
Działaczka dodała, że skierowała prośbę do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki o uwolnienie 52-letniego Poczobuta. Podkreśliła, że celem działań ZPB jest troska o zachowanie tożsamości Polaków żyjących na Białorusi, a nie konfrontacja z władzami kraju. Zapewniła o stałej modlitwie w intencji uwięzionego.
W marcu 2021 r. białoruska prokuratura zarzuciła Poczobutowi "wzywanie do działań na szkodę Białorusi" oraz "wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym". W lutym 2023 r. sąd w Grodnie skazał go na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze.
Borys od 2016 r. stoi na czele ZPB. Sama wielokrotnie była obiektem represji ze strony białoruskiego reżimu, m.in. w marcu 2021 r. trafiła do aresztu w związku z procesem, w którym była oskarżona o "podżeganie do nienawiści na tle etnicznym oraz rehabilitację nazizmu", za co groziło jej od pięciu do 12 lat pozbawienia wolności. Po roku wypuszczono ją na wolność, a zarzuty wycofano. Borys po wyjściu z aresztu pozostała na Białorusi.