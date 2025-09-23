Szefowa Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andżelika Borys poinformowała we wpisie na Facebooku o widzeniu w kolonii karnej w Nowopołocku z dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzejem Poczobutem. Przekazała, że więziony od ponad dwóch lat Poczobut czuje się dobrze psychicznie.

"Andrzej wszystkich serdecznie pozdrawia, znajomych i nieznajomych" - napisała Borys na platformie społecznościowej.

Andżelika Borys spotkała się z polskim więźniem na Białorusi. Zaapelowała do Łukaszenki

Działaczka dodała, że skierowała prośbę do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki o uwolnienie 52-letniego Poczobuta. Podkreśliła, że celem działań ZPB jest troska o zachowanie tożsamości Polaków żyjących na Białorusi, a nie konfrontacja z władzami kraju. Zapewniła o stałej modlitwie w intencji uwięzionego.

W marcu 2021 r. białoruska prokuratura zarzuciła Poczobutowi "wzywanie do działań na szkodę Białorusi" oraz "wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym". W lutym 2023 r. sąd w Grodnie skazał go na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

Borys od 2016 r. stoi na czele ZPB. Sama wielokrotnie była obiektem represji ze strony białoruskiego reżimu, m.in. w marcu 2021 r. trafiła do aresztu w związku z procesem, w którym była oskarżona o "podżeganie do nienawiści na tle etnicznym oraz rehabilitację nazizmu", za co groziło jej od pięciu do 12 lat pozbawienia wolności. Po roku wypuszczono ją na wolność, a zarzuty wycofano. Borys po wyjściu z aresztu pozostała na Białorusi.

