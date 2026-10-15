W skrócie Stan zdrowia papieża Leona XIV po operacji usunięcia nowotworu płuca jest oceniany jako dobry, a wyniki badań mieszczą się w normie.

Papież odzyskał pełnię zdolności motorycznych i wznowił pracę.

Ojciec Święty pozostanie jeszcze w szpitalu przez około tydzień.

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Członkowie zespołu medycznego w komunikacie przekazanym dziennikarzom napisali, że rano papież przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki są w normie.

Jak podkreślono, radiografia klatki piersiowej pokazała, że operowane płuco goi się prawidłowo.

Operacja Leona XIV. Watykan wydał komunikat o stanie zdrowia papieża

Ponadto zaznaczono, że Leon XIV prowadzi autonomiczną aktywność, a fizjoterapia zapewniła pełnię zdolności motorycznych.

Watykan podsumował, że rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo.

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni poinformował też, że papież wznowił prace. Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu przez około tydzień.

Papież trafił do szpitala. "Wykryli guzek"

W minioną niedzielę papież Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli "guzek" na jego płucach, który zalecono mu usunąć. Dodał, że łagodny nowotwór zdiagnozowano na "bardzo wczesnym etapie" i był "dobrze kontrolowany".

We wtorek papież został poddany operacji usunięcia części prawego płuca. Powodem interwencji medycznej było wykrycie u niego gruczolakoraka płuca.

Lekarze papieża, dr Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, oświadczyli, że "Ojciec Święty przeszedł operację klatki piersiowej zgodnie z planem". Operacja trwała około 1,5 godziny.



