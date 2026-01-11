W skrócie Ramzan Kadyrow ma zmagać się z niewydolnością nerek i przebywa w prywatnym szpitalu, gdzie jest poddawany dializom, a jego stan zdrowia oceniany jest jako poważny.

Według ukraińskiego wywiadu i rosyjskich mediów rozważane są kandydatury na nowego przywódcę Czeczenii, wśród których znajdują się m.in. Magomed Daudow, Apti Ałaudinow oraz syn Kadyrowa, Achmat.

Stan zdrowia Kadyrowa od lat budzi zainteresowanie mediów – wcześniej przechodził leczenie na martwicę trzustki oraz był hospitalizowany po kryzysie wywołanym przedawkowaniem leków.

Ramzan Kadyrow poddawany jest dializom, ale lekarze nie przedstawiają żadnych konkretnych prognoz - powiadomiły w niedzielę agencję Interfax-Ukraina źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym

Ukraiński wywiad: Kadyrow cierpi na niewydolność nerek

Według informatorów z HUR Kadyrow przebywa obecnie w prywatnym szpitalu w Czeczenii. Mieli tam zgromadzić się członkowie jego klanu rodzinnego, także przybyli z innych krajów.

Źródło zaznaczyło, że na Kremlu omawiane są kandydatury na nowego przywódcę Czeczenii. Wśród najbardziej prawdopodobnych i dogodnych dla rosyjskich władz kandydatów wymienia się Magomeda Daudowa, Aptiego Ałaudinowa oraz najstarszego syna Ramzana - Achmata Kadyrowa.

Według niezależnego rosyjskiego portalu Nowaja Gazieta Jewropa, u Kadyrowa zdiagnozowano w styczniu 2019 r. martwicę trzustki i od tego czasu co najmniej dwa razy w roku przechodził on leczenie w moskiewskim szpitalu prezydenckim.

Stan zdrowia Ramzana Kadyrowa od lat budzi zainteresowanie

We wrześniu 2024 r. Kadyrow przeszedł poważny kryzys zdrowotny - trafił do szpitala z powodu niewydolności płuc, spowodowanej przedawkowaniem leku uspokajającego - podała Nowaja Gazieta Jewropa.

Kadyrow, jeden z najbliższych sojuszników Putina, jest najdłużej piastującym stanowisko przywódcą regionu w Rosji. Władzę w Czeczenii objął w 2007 r.

Według mediów ukraińskich podległe mu siły specjalnego przeznaczenia, specnazu, uczestniczyły w inwazji Rosji na Ukrainę, pełniąc tam często rolę oddziałów zaporowych, których zadaniem było powstrzymywanie rosyjskich żołnierzy przed dezercjami z pola walki.

