W sobotę przed godz. 16:00 czasu lokalnego doszło do ataku nożownika niedaleko rynku w centrum Villach w Austrii .

Tamtejsza policja przekazała, że sprawca to 23-letni Syryjczyk , przebywający na terenie kraju legalnie. Mundurowi dodali, że mężczyzna nie ma przeszłości kryminalnej.

Austria. Atak nożownika. Nowe informacje

Szef policji w Karyntii, gdzie znajduje się Villach, dodał z kolei, że 23-letni Syryjczyk "przysięgał wierność Islamowi" . Służby nadmieniły też, że mężczyzna ubiegał się o przyznanie azylu w Austrii . Z relacji świadków wynika, że sprawca rzekomo miał krzyczeć "Allahu Akbar" - co w języku arabskim oznacza "Bóg jest wielki" - kiedy atakował ludzi.

Atak nożownika w Austrii. Nie żyje 14-latek

Po śmiertelnym ataku na przechodniów Karyntia pogrążyła się w żałobie . Zamknięte zostały wszystkie bary oraz restauracje znajdujące się w okolicy starego rynku, gdzie doszło do zdarzenia. W sobotę odwołano również zaplanowaną wcześniej zabawę karnawałową.

Do ataku w Villach doszło zaledwie kilka dni po tym, jak w Monachium w Niemczech 24-letni Afgańczyk wjechał w tłum osób, które zgromadziły się na proteście w centrum miasta. Rannych zostało co najmniej 39 osób, a życie straciły 37-letnia kobieta i jej dwuletnia córka. Sprawca przyznał się do winy, prawdopodobnie działał z pobudek religijnych.