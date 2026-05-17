Nowe informacje o ataku w Modenie. Władze: Wśród rannych polska rodzina

Marta Stępień

W ataku w Modenie ranne zostały cztery osoby - członkowie polskiej rodziny, mieszkającej w pobliskiej miejscowości - poinformowały lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że poszkodowana została Polka. W sobotę rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie, raniąc osiem osób.

W skrócie

  • W ataku w Modenie rannych zostało czterech członków polskiej rodziny pochodzącej z Castelfranco Emilia.
  • Do szpitala trafiły dwie najciężej ranne osoby: obywatelki Polski i Niemiec.
  • Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, który po zatrzymaniu zranił nożem jednego z interweniujących mężczyzn.
Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch.

Cytowany przez agencję ANSA burmistrz miejscowości Gianni Gargano podał, że dwie z czterech rannych osób już opuściły szpital. Dodał, że w niedzielę odwiedził dom polskiej rodziny, by przekazać jej wyrazy bliskości.

Burmistrz Modeny Massimo Mezzettiego informował, że dwie najciężej ranne osoby to obcokrajowcy, obywatelki PolskiNiemiec. Według komunikatu prokuratury dwie najciężej ranne osoby straciły obie nogi.

Władze szpitala w Bolonii przekazały, że stan najciężej poszkodowanych został ustabilizowany, jednak decydujące będą najbliższe godziny i dni.

Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze.

Modena: Sprawcę zatrzymała grupa mężczyzn. Jeden został ranny

Wcześniej w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że wśród poszkodowanych w Modenie jest obywatelka Polski. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka.

- Nasz konsul pozostaje z kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa - przekazał rzecznik MSZ. Podkreślił, że resort dyplomacji nie udziela informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej w zdarzeniu Polki.

Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.

Mimo poniesionych obrażeń Luca Signorelli zdołał pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Podziękowania za odwagę mężczyźnie przekazał prezydent Włoch.

