W skrócie W ataku w Modenie rannych zostało czterech członków polskiej rodziny pochodzącej z Castelfranco Emilia.

Do szpitala trafiły dwie najciężej ranne osoby: obywatelki Polski i Niemiec.

Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, który po zatrzymaniu zranił nożem jednego z interweniujących mężczyzn.

Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch.

Cytowany przez agencję ANSA burmistrz miejscowości Gianni Gargano podał, że dwie z czterech rannych osób już opuściły szpital. Dodał, że w niedzielę odwiedził dom polskiej rodziny, by przekazać jej wyrazy bliskości.

Burmistrz Modeny Massimo Mezzettiego informował, że dwie najciężej ranne osoby to obcokrajowcy, obywatelki Polski i Niemiec. Według komunikatu prokuratury dwie najciężej ranne osoby straciły obie nogi.

Władze szpitala w Bolonii przekazały, że stan najciężej poszkodowanych został ustabilizowany, jednak decydujące będą najbliższe godziny i dni.

Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze.

Wcześniej w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że wśród poszkodowanych w Modenie jest obywatelka Polski. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka.

- Nasz konsul pozostaje z kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa - przekazał rzecznik MSZ. Podkreślił, że resort dyplomacji nie udziela informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej w zdarzeniu Polki.

Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.

Mimo poniesionych obrażeń Luca Signorelli zdołał pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Podziękowania za odwagę mężczyźnie przekazał prezydent Włoch.

