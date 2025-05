Mężczyzna nie ustosunkował się w sądzie do zarzutów, nie deklarując , czy jest winny, czy niewinny. - Zrobiłem to dla Palestyny, zrobiłem to dla Gazy - miał oświadczyć.

Po strzelaninie podejrzany wszedł do muzeum żydowskiego i oświadczył, że "to zrobił". W chwili aresztowania nie był już uzbrojony.

AP zaznaczyła, że "przerażający atak skłonił izraelskie misje do wzmocnienia bezpieczeństwa i opuszczenia flag do połowy masztu. Stało się to w czasie, gdy Izrael prowadzi kolejną dużą ofensywę w Strefie Gazy w wojnie z Hamasem, która zaostrzyła napięcia na Bliskim Wschodzie i na arenie międzynarodowej, a funkcjonariusze organów ścigania wielokrotnie ostrzegali, że może to zainspirować przemoc w USA".