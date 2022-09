Nowe fakty w sprawie śmierci Szirin Abu Akleh. Izrael pierwszy raz potwierdza swój udział

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

Kilka miesięcy po śmierci amerykańsko-palestyńskiej dziennikarki Szirin Abu Akleh, izraelskie siły pierwszy raz przyznają się do udziału w tragedii. Nie pociągną one jednak żadnego żołnierza do odpowiedzialności. O sprawie pisze CNN.

Zdjęcie Szirin Abu Akleh / ABBAS MOMANI / AFP