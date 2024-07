Obywatel Niemiec, Rico Krieger, został skazany na Białorusi na karę śmierci. Sprawą zainteresowały się niemieckie media, które dotarły do znajomych mężczyzny. Okazuje się, że 30-latek pracował dla Niemieckiego Czerwonego Krzyża i chciał wyemigrować do USA. Zamiast do Stanów Zjednoczonych pojechał jednak na Ukrainę. Kilka dni później pojawiła się informacja, że został zatrzymany na Białorusi.