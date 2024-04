USA były zaskoczone faktem, że ich główny sojusznik na Bliskim Wschodzie - Izrael - powiadomił je o planach tak poważnego ataku na irańską placówkę konsularną, zaledwie chwilę przed atakiem. Sygnał w tej sprawie przekazano na stosunkowo niskim szczeblu, co zmusiło urzędników do natychmiastowego poinformowania o planach Izraela m.in. Jake'a Sullivana, doradcę prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego - czytamy na łamach amerykańskiej gazety.

Iran-Izrael. USA powiadomione ostatniej chwili

Dziennik przekazał, że gdy najwyżsi rangą przedstawiciele władz w Waszyngtonie dowiedzieli się o zamiarach strony izraelskiej, publicznie wyrazili poparcie dla sojusznika, ale w rzeczywistości byli wściekli, ponieważ zdawali sobie sprawę z możliwych konsekwencji ataku na irański konsulat. Mieli też do Izraela pretensje o to, że podjął tak istotną decyzję bez uwzględnienia stanowiska Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że do uderzenia doszło 1 kwietnia. W ataku zginęło prawdopodobnie kilkanaście osób , w tym trzech wyższych rangą irańskich dowódców i czterech innych oficerów, którzy nadzorowali tajne operacje Teheranu w regionie Bliskiego Wschodu. Śmierć poniósł m.in. generał brygady Mohammad Reza Zahedi, dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds w Syrii i Libanie. Była to jedna z najbardziej krwawych izraelskich operacji wymierzonych w Iran.

W nocy z 13 na 14 kwietnia władze w Teheranie dokonały odwetowego uderzenia na Izrael. Wystrzelono ponad 300 dronów i rakiet , głównie z terytorium Iranu, jednak wyrządziły one niewielkie szkody, bowiem ogromną większość z nich udało się strącić siłom Izraela, USA, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Jordanii.

Iran-Izrael. Źle oceniono możliwy odwet

Początkowo zakładano, że będzie to około 10 pocisków typu ziemia-ziemia. Dopiero w kwietniu, już po ataku na konsulat, Izraelczycy zwiększyli swoje szacunki do 60-70 rakiet. To jednak także okazało się nietrafioną prognozą - ujawnili informatorzy "NYT" z USA, Izraela i państw arabskich, pragnący zachować anonimowość.