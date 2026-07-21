Nowe drakońskie prawo w Rosji. Kreml wyciąga ręce po majątki emigrantów

W skrócie Do rosyjskiej Dumy trafił projekt ustawy zaostrzający przepisy wobec Rosjan, którzy opuścili kraj po lutym 2022 r. i zostali skazani na podstawie artykułów wykorzystywanych do tłumienia krytyki.

Proponowane zmiany odbierają emigrantom dostęp do usług bankowych, zarządzania nieruchomościami oraz pozwalają państwu przejąć kontrolę nad ich majątkiem.

Nowelizacja umożliwia Ministerstwu Sprawiedliwości przejęcie pieniędzy na kontach emigrantów i ich rozdysponowanie na rzecz członków rodziny oraz pokrycie kosztów sądowych i kar.

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Deputowani do Dumy opracowali poprawki do projektu ustawy zmieniającej prawo stosowane wobec skazanych ukrywających się za granicą - podało Radio RBK. Rosjanie, którzy wyjechali z kraju po napaści na Ukrainę w komentarzach w zachodnich mediach społecznościowych nie mają wątpliwości - ustawa jest wycelowana w nich, pozbawia ich ostatnich praw obywatelskich i dostępu do majątku.

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Ustawa po poprawkach stanowi, że Rosjanin, który opuścił ojczyznę i został zaocznie skazany m.in. za działalność agenturalną (paragraf wykorzystywany przez Kreml do uciszania krytyki) straci dostęp do aplikacji mobilnych rosyjskich banków.

W ten sposób ponad 10 tys. emigrantów, którzy zostali skazani, umieszczeni w specjalnym rejestrze i wyjechali za granicę, de facto straci dostęp do swoich pieniędzy.

Do wyroku o działalności agenturalnej nie trzeba mieć w Rosji bogatej karty opozycyjnej. Wystarczy wyrażający niezadowolenie z sytuacji w kraju komentarz w mediach społecznościowych.

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Uciekinierzy mają ponadto zostać pozbawieni praw do zarządzania swoimi nieruchomościami w Rosji. Zaostrzony wariant ustawy stanowi, że władze mają dokonywać natychmiastowego zwrotu wniosków o wpis katastralny bez jego rozpatrzenia. W efekcie niemożliwe będzie przeprowadzenie dowolnej transakcji na rynku nieruchomości.

Kolejna z poprawek oznacza, że Ministerstwo Sprawiedliwości, dokąd z prokuratur proponuje się przenieść kompetencje związane z rejestrem emigrantów po 2022 r., będzie mogło wykorzystywać pieniądze skazanych do wypłacania świadczeń członkom ich rodzin.

W teorii państwo miałoby wypłacać rentę pozostawionym bez środków do życia bliskim emigrantów. W praktyce Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło przejąć kontrolę nad rachunkiem i rozdysponować zamrożone na nim środki wedle uznania.

Emigranci bez dostępu do pieniędzy, z zakazem obrotu nieruchomościami

Pieniędzy emigrantów dotyczy także kolejna część ustawy, która wprowadza zmiany w dochodzeniu kosztów sądowych. Zgodnie z poprawkami Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło dowolnie egzekwować z zamrożonych rachunków koszty sądowe, odszkodowania czy kary nakładane przez sąd w trakcie zaocznych rozpraw.

Jak podaje RBK, harmonogram prac nad ustawą został przyśpieszony. Drugie czytanie wraz z poprawkami zaplanowano na środę, a w czwartek w Dumie ma się dobyć głosowanie na projektem.

Z ustawy wykreślono zapisy o vacatio legis - nowe prawo ma wejść w życie w dniu jego uchwalenia.

Źródło: RBK, pravo.ru





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