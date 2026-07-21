Nowe drakońskie prawo w Rosji. Kreml wyciąga ręce po majątki emigrantów
Do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt zaostrzenia prawa m.in. wobec tych Rosjan, którzy opuścili ojczyznę po napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. i zostali skazani z artykułów wykorzystywanych przez Kreml do uciszania krytyki. Nowelizacja stanowi o ostatecznym odcięciu dostępu do usług bankowych, pozbawieniu możliwości zarządzania nieruchomościami czy przejęciu przez państwo kontroli nad majątkiem.
W skrócie
- Do rosyjskiej Dumy trafił projekt ustawy zaostrzający przepisy wobec Rosjan, którzy opuścili kraj po lutym 2022 r. i zostali skazani na podstawie artykułów wykorzystywanych do tłumienia krytyki.
- Proponowane zmiany odbierają emigrantom dostęp do usług bankowych, zarządzania nieruchomościami oraz pozwalają państwu przejąć kontrolę nad ich majątkiem.
- Nowelizacja umożliwia Ministerstwu Sprawiedliwości przejęcie pieniędzy na kontach emigrantów i ich rozdysponowanie na rzecz członków rodziny oraz pokrycie kosztów sądowych i kar.
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Deputowani do Dumy opracowali poprawki do projektu ustawy zmieniającej prawo stosowane wobec skazanych ukrywających się za granicą - podało Radio RBK. Rosjanie, którzy wyjechali z kraju po napaści na Ukrainę w komentarzach w zachodnich mediach społecznościowych nie mają wątpliwości - ustawa jest wycelowana w nich, pozbawia ich ostatnich praw obywatelskich i dostępu do majątku.
Rosjanie ścigani przez własne państwo
Ustawa po poprawkach stanowi, że Rosjanin, który opuścił ojczyznę i został zaocznie skazany m.in. za działalność agenturalną (paragraf wykorzystywany przez Kreml do uciszania krytyki) straci dostęp do aplikacji mobilnych rosyjskich banków.
W ten sposób ponad 10 tys. emigrantów, którzy zostali skazani, umieszczeni w specjalnym rejestrze i wyjechali za granicę, de facto straci dostęp do swoich pieniędzy.
Do wyroku o działalności agenturalnej nie trzeba mieć w Rosji bogatej karty opozycyjnej. Wystarczy wyrażający niezadowolenie z sytuacji w kraju komentarz w mediach społecznościowych.
Nowe prawo w Rosji. Atak na emigrantów krytycznych wobec Kremla
Uciekinierzy mają ponadto zostać pozbawieni praw do zarządzania swoimi nieruchomościami w Rosji. Zaostrzony wariant ustawy stanowi, że władze mają dokonywać natychmiastowego zwrotu wniosków o wpis katastralny bez jego rozpatrzenia. W efekcie niemożliwe będzie przeprowadzenie dowolnej transakcji na rynku nieruchomości.
Kolejna z poprawek oznacza, że Ministerstwo Sprawiedliwości, dokąd z prokuratur proponuje się przenieść kompetencje związane z rejestrem emigrantów po 2022 r., będzie mogło wykorzystywać pieniądze skazanych do wypłacania świadczeń członkom ich rodzin.
W teorii państwo miałoby wypłacać rentę pozostawionym bez środków do życia bliskim emigrantów. W praktyce Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło przejąć kontrolę nad rachunkiem i rozdysponować zamrożone na nim środki wedle uznania.
Emigranci bez dostępu do pieniędzy, z zakazem obrotu nieruchomościami
Pieniędzy emigrantów dotyczy także kolejna część ustawy, która wprowadza zmiany w dochodzeniu kosztów sądowych. Zgodnie z poprawkami Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło dowolnie egzekwować z zamrożonych rachunków koszty sądowe, odszkodowania czy kary nakładane przez sąd w trakcie zaocznych rozpraw.
Jak podaje RBK, harmonogram prac nad ustawą został przyśpieszony. Drugie czytanie wraz z poprawkami zaplanowano na środę, a w czwartek w Dumie ma się dobyć głosowanie na projektem.
Z ustawy wykreślono zapisy o vacatio legis - nowe prawo ma wejść w życie w dniu jego uchwalenia.
Źródło: RBK, pravo.ru