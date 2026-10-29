Nowe doniesienia po katastrofie w Hiszpanii. Nie żyje była minister Fatima Banez

W skrócie W wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Urda w prowincji Toledo zginęło 69 osób.

W wypadku zginęła była minister Fatima Banez, która podróżowała pociągiem do Sewilli.

Partia Ludowa i stowarzyszenie pracodawców CEOE przekazywały wcześniej, że od wypadku nie mają kontaktu z byłą polityk.

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Według najnowszych informacji w wyniku zderzenia pociągów, do którego doszło w środę w miejscowości Urda w prowincji Toledo w środkowej części Hiszpanii, zginęło 69 osób.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Nie żyje była minister

Hiszpańskie media przekazały, że jedną z podróżujących była Fatima Banez, była szefowa resortu pracy i polityki społecznej w rządzie Mariano Rajoya.

Portal "El Pais", powołując się na swoje źródła, poinformował, że Banez przebywała w wagonie, z którego po zderzeniu nikt nie ocalał. Dziennikarze Democrata.es, ABC i El Debate napisali w środę o śmierci byłej minister.

Doniesienia na temat Fatimy Banez potwierdziła w czwartkowe popołudnie organizacja CEOE, zrzeszająca hiszpańskich przedsiębiorców, której była polityk była prezesem.

"Z głębokim smutkiem żegnamy Fatimę Banez, prezes fundacji CEOE. Jej serdeczność, hojność i zaangażowanie pozostawiają niezatarty ślad w przedsiębiorstwach oraz w całym zespole CEOE. Przesyłamy nasze serdeczne wyrazy współczucia jej rodzinie oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Spoczywaj w pokoju, droga Fatimo" - napisano w komunikacie.

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Lider Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo, z którą związana była Báñez, wygłosił w środę oświadczenie, w którym wyraził solidarność z Hiszpanami, którzy nadal nie wiedzą, gdzie znajdują się ich bliscy.

- Czujemy to na własnej skórze, ponieważ cierpieliśmy i cierpimy z powodu osoby nam bardzo bliskiej, takiej jak Fatima Banez, o której nie mamy żadnych potwierdzonych wiadomości - stwierdził w środę po południu. Dodał też, że była minister podróżowała do Sewilli na wydarzenie biznesowe.

68 osób nie żyje, minister wyjaśnia. "Pociąg otrzymał polecenie wznowienia jazdy"

Hiszpański minister transportu Oscar Puente odpowiadając na pytanie o przyczyny katastrofy wskazał, że zawiódł system sterowania pociągiem z powodu problemu z komunikacją komputerową.

- Na odcinku 63 km nie było systemu bezpieczeństwa automatycznego sterowania, co doprowadziło do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów znajdujących się na tym odcinku - wyjaśnił i dodał, że zapalił się czerwony sygnał, który zabrania dalszego ruchu.

- Mimo to pociąg dużych prędkości Renfe otrzymał polecenie wznowienia jazdy i kontynuował ją aż do zderzenia - dodał.

Dziennik "ABC" przekazał wcześniej, że w chwili poprzedzającej katastrofę pracownik kolei zajmował się awarią głównego systemu sygnalizacji. Według źródeł gazety to on mógł nie wydać ostrzeżenia o poruszającym się w pociągu.



