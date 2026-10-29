Nowe doniesienia po katastrofie w Hiszpanii. Media piszą o śmierci byłej minister

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

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W katastrofie kolejowej, do której doszło w środę w Hiszpanii, zginęła była minister pracy i opieki społecznej, Fatima Báñez - informują hiszpańskie media. Polityk, która kierowała resortem w latach 2011-2018, podróżowała do Sewilli. Przedstawiciele Partii Ludowej i organizacji pracodawców, do których należała Báñez potwierdzili, że kobieta była w pociągu i od wypadku nie ma z nią żadnego kontaktu.

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Kilka wykolejonych wagonów pociągu leżących na poboczu torów, przy których stoi osoba w odzieży ochronnej. W górnym rogu ekranu Fatima Banez.
Była hiszpańska minister podróżowała pociągiem, który uległ wypadkowiGiuseppe Cacace; Oscar del PozoAFP

W skrócie

  • W wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Urda w prowincji Toledo zginęło 68 osób.
  • Hiszpańskie media donoszą o śmierci byłej minister Fatimy Banez, która podróżowała pociągiem w momencie zderzenia.
  • Partia Ludowa i stowarzyszenie pracodawców CEOE przekazały, że od wypadku nie mają kontaktu z byłą polityk. Nie opublikowano jednak oficjalnej informacji o śmierci Banez.
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Według najnowszych informacji w wyniku zderzenia pociągów, do którego doszło w środę w miejscowości Urda w prowincji Toledo w środkowej części Hiszpanii, zginęło 68 osób.

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Hiszpańskie media przekazały, że jedną z podróżujących była Fatima Báñez, która Największa organizacja zrzeszająca hiszpańskich przedsiębiorców CEOE, której Banez była prezes, szefowej resortu pracy i polityki społecznej w rządzie Mariano Rajoya.

Portal "El Pais", powołując się na swoje źródła, poinformował, że Banez przebywała w wagonie, z którego po zderzeniu nikt nie ocalał. Dziennikarze Democrata.es, ABC i El Debate napisali w środę o śmierci byłej minister.

Lider Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo, z którą związana była Báñez, wygłosił w środę oświadczenie, w którym wyraził solidarność z Hiszpanami, którzy nadal nie wiedzą, gdzie znajdują się ich bliscy.

- Czujemy to na własnej skórze, ponieważ cierpieliśmy i cierpimy z powodu osoby nam bardzo bliskiej, takiej jak Fatima Banez, o której nie mamy żadnych potwierdzonych wiadomości - stwierdził w środę po południu. Dodał też, że była minister podróżowała do Sewilli na wydarzenie biznesowe.

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Największa organizacja zrzeszająca hiszpańskich przedsiębiorców CEOE, której Banez była prezes,, opublikowała po wypadku podobny komentarz.

"Czekamy na informacje od Fatimy Báñez, prezes CEOE, która podróżowała jednym z pociągów, które uległy wypadkowi w Toledo" - napisano w pierwszym ze środowych komunikatów.

Dwie godziny później organizacja dodała, że w związku z pierwszymi informacjami o śmierci Báñez "nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia tej informacji".

"Wciąż czekamy na zweryfikowane informacje i przekazujemy nasze wsparcie oraz wyrazy współczucia jej rodzinie i bliskim" - zaznaczono.

Najnowszy wpis na stronie CEOE w mediach społecznościowych został opublikowany w czwartek ok. godz. 9.

"Nadal nie mamy żadnych wiadomości od prezes Fatimy Banez, która wczoraj podróżowała jednym z pociągów, w których doszło do wypadku. Podzielamy niepokój rodzin, które przeżywają tę straszną niepewność i przekazujemy im nasze słowa otuchy i wsparcia" - napisała organizacja.

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Hiszpański minister transportu Oscar Puente odpowiadając na pytanie o przyczyny katastrofy wskazał, że zawiódł system sterowania pociągiem z powodu problemu z komunikacją komputerową.

- Na odcinku 63 km nie było systemu bezpieczeństwa automatycznego sterowania, co doprowadziło do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów znajdujących się na tym odcinku - wyjaśnił i dodał, że zapalił się czerwony sygnał, który zabrania dalszego ruchu.

- Mimo to pociąg dużych prędkości Renfe otrzymał polecenie wznowienia jazdy i kontynuował ją aż do zderzenia - dodał.

Dziennik "ABC" przekazał wcześniej, że w chwili poprzedzającej katastrofę pracownik kolei zajmował się awarią głównego systemu sygnalizacji. Według źródeł gazety to on mógł nie wydać ostrzeżenia o poruszającym się w pociągu.

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