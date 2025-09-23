Nowe doniesienia po incydencie w Danii. Trop prowadzić ma do Rosji

Wojciech Barański

Oprac.: Wojciech Barański

Drony, które sparaliżowały ostatnio lotnisko w Kopenhadze - jak donoszą tamtejsze media - mogły pochodzić z okrętu powiązanego z Rosją. Duńscy dziennikarze biorą pod uwagę trzy podejrzane jednostki, które w czasie pojawienia się dronów, znajdowały się w niedalekiej odległości. Scenariusz wykorzystania jednego ze statków bada duńska policja.

Nowe doniesienia po incydencie w Danii. Trop prowadzić ma do Rosji
Nowe doniesienia po incydencie w Danii. Trop prowadzić ma do RosjiPhoto by STEVEN KNAP / Ritzau ScanpixAFP

W skrócie

  • Duńskie media podejrzewają, że drony, które sparaliżowały lotnisko w Kopenhadze, mogły wystartować z rosyjskiego frachtowca lub innych statków na Morzu Bałtyckim.
  • Ustalenia prowadzą do trzech jednostek: rosyjskiego frachtowca Astrol-1, tankowca Pushpa (pod banderą Beninu) i norweskiego Oslo Carrier 3 z rosyjską załogą.
  • Incydent uznany został przez duńskie władze za najpoważniejszy atak na infrastrukturę krytyczną kraju.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazała telewizja TV2, kilka godzin przed tym, jak obce drony znalazły się nad lotniskiem w Kopenhadze, przez cieśninę Sund przepływał rosyjski frachtowiec Astrol-1. Statek zmierzał w kierunku Petersburga z Archangielska nad Morzem Białym.

Drony sparaliżowały lotnisko w Kopenhadze. Media: Tropy związane z Rosją

Z kolei gazeta "Ekstra Bladet" zwróciła uwagę na pływający pod banderą Beninu i objęty sankcjami za przewóz rosyjskiej ropy tankowiec Pushpa. Zbiornikowiec w poniedziałek wieczorem znajdował się na południowy wschód od wyspy Zelandia, gdzie był eskortowany przez okręt niemieckiej straży przybrzeżnej.

Trzeci trop prowadzi do norweskiego frachtowca Oslo Carrier 3, który w momencie zamknięcia lotniska znajdował się kilka kilometrów na północ od lotniska Kastrup. Armator potwierdził TV2, że załogę stanowią m.in. rosyjscy marynarze, zaprzeczył jakoby na statku znajdowały się drony.

Zobacz również:

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow
Świat

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Pierwszy komentarz Kremla

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    Duńska policja jako jedną z hipotez przyjęła, że drony mogły wystartować ze statku i przebyć duże odległości.

    Cytowany przez gazetę "Berlingske" ekspert ds. bezzałogowców Kjeld Jensen z Uniwersytetu Południowej Danii ocenił, że drony mogły wystartować z frachtowca Astrol-1 lub innego statku na Morzu Bałtyckim. Zdaniem Jensena niewykluczone, że dla zatarcia śladów po wykonaniu zadania zostały zatopione w morzu.

    Lotnisko Kastrup w Kopenhadze, położone nieopodal cieśniny Sund, w poniedziałek wieczorem było zamknięte przez cztery godziny z powodu pojawienia się kilku dronów dużej wielkości.

    Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

    Rosjanie odnoszą się do incydentu w Danii. "Bezpodstawne oskarżenia"

    - Niekończący się strumień bezpodstawnych oskarżeń za każdym razem prowadzi do tego, że kolejnych tego typu oświadczeń nie bierze się już pod uwagę - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas spotkania z dziennikarzami, które relacjonowała agencja AFP.

    Zobacz również:

    Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen
    Świat

    "Krytyczna infrastruktura zagrożona". Szefowa KE reaguje

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki

      Poza incydentem nad lotniskiem w Kopenhadze do podobnego zdarzenia doszło także w okolicy norweskiego lotniska Gardermoen. Agencja Reutera poinformowała, że lotnisko w Oslo zostało zamknięte na trzy godziny w związku z pojawieniem się obcego drona.

      Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą.

      Duńska policja poinformowała, że na ten moment nie ma żadnych powiązań między zdarzeniem w Kopenhadze a incydentem z dronami w Norwegii, ale sprawa jest badana.

      Zobacz również:

      Mette Frederiksen
      Świat

      Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Premier Danii: To atak

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzjiPolsat News

      Najnowsze