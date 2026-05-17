Nowe doniesienia po ataku w Modenie. Burmistrz prostuje informacje o Polakach

W skrócie Włoskie władze opublikowały sprostowanie, że wśród rannych po ataku w Modenie jest jedna osoba z Polski, a nie cztery, jak wcześniej podawano.

W Modenie rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów, raniąc osiem osób, w tym Polkę mieszkającą we Włoszech od około 30 lat.

Sprawca ataku to 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, który został zatrzymany przez grupę mężczyzn po tym, jak zranił nożem jednego z nich.

W sobotę w Modenie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc osiem osób.

Włochy: Atak w Modenie. Wśród ofiar Polka, nowe doniesienia

Burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia, Gianni Gargano podkreślił, że wśród ośmiu osób, które zostały ranne, było czworo mieszkańców Castelfranco Emilia. Wśród nich znalazła się Polka, mieszkająca we Włoszech od około 30 lat, oraz trzy osoby, które nie mają polskiego pochodzenia - dodał.

Wcześniej agencja Ansa powołując się burmistrza przekazała, że cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia. Gargano powiedział, że zwrócił się do włoskiej agencji o korektę depeszy.

Z kolei burmistrz Modeny Massimo Mezzettiego informował, że dwie najciężej ranne osoby to obcokrajowcy, obywatelki Polski i Niemiec. Według komunikatu prokuratury dwie najciężej ranne straciły obie nogi.

Władze szpitala w Bolonii przekazały, że stan najciężej poszkodowanych został ustabilizowany, jednak decydujące będą najbliższe godziny i dni.

Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze.

Modena: Sprawcę zatrzymała grupa mężczyzn. Jeden został ranny

Wcześniej w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że wśród poszkodowanych w Modenie jest obywatelka Polski. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka.

- Nasz konsul pozostaje z kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa - przekazał rzecznik MSZ. Podkreślił, że resort dyplomacji nie udziela informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej w zdarzeniu Polki.

Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji. Jego motywy nie są znane.

Mimo poniesionych obrażeń Luca Signorelli zdołał pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Podziękowania za odwagę mężczyźnie przekazał prezydent Włoch.

