W skrócie Według informacji podanych przez 'Rzeczpospolitą' Zbigniew Ziobro obecnie przebywa w Nowym Jorku i planuje trasę po USA z licznymi spotkaniami.

Wcześniej przebywał na Węgrzech pod ochroną rządu Viktora Orbana i opuścił ten kraj po jego przegranej w wyborach, przemieszczając się do Stanów Zjednoczonych na paszporcie genewskim oraz wizie medialnej.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o gotowym wniosku ekstradycyjnym wobec Ziobry.

Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił na antenie Polsat News, że Ziobro przebywa w stanie Waszyngton. Według doniesień "Rz" to jednak nieprawda, a były minister sprawiedliwości od kilku dni przebywa w Nowym Jorku.

- Jest zapraszany przez amerykańskich polityków, polonię i księży do różnych miast w USA (...). Były minister sprawiedliwości wkrótce ruszy w trasę po Stanach Zjednoczonych, a zainteresowanie spotkaniem z nim jest ogromne. Zaprasza go wiele osób i środowisk, które chcą się z nim spotkać - mówi źródło gazety.

Zbigniew Ziobro przez miesiące przebywał na Węgrzech, gdzie miał otrzymać od rządu Viktora Orbana azyl. Po jego porażce w wyborach były minister spraw sprawiedliwości zdecydował się jednak na opuszczenie Budapesztu i wyjazd do USA, mimo że jego paszport został unieważniony.

Według źródeł "Rz" Ziobro miał opuścić Węgry bez problemów na paszporcie genewskim, który udzielany jest osobom posiadającym azyl polityczny. Do USA miał on natomiast wjechać na wizie dla członków zagranicznych mediów, dzięki współpracy z telewizją Republika.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w środę w Polsat News stwierdził, że Polska planuje złożenie wniosku o ekstradycję Ziobry. - Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale mamy też świadomość jak działają sądy federalne w Stanach Zjednoczonych. Czekamy do września. Czekamy, może będzie szybciej, nie wiem tego - powiedział.





