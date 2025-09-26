W skrócie Nowe dokumenty dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina ujawniają możliwe wizyty Elona Muska na prywatnej wyspie finansisty.

W aktach pojawiają się również wzmianki o spotkaniach z Billem Gatesem czy brytyjskim księciem Andrzejem.

Demokraci z komisji ds. nadzoru apelują o pełne ujawnienie dokumentów i deklarują kontynuowanie dochodzenia.

Nowa transza dokumentów, licząca ponad 8 tys. stron, została przekazana komisji na jej wezwanie przez prawników zmarłego finansisty, skazanego m.in. za wykorzystywanie seksualne nieletnich. Składają się na nie harmonogramy z lat 2010-19, księgi rachunkowe, czy listy pasażerów prywatnego samolotu Epsteina. Podobnie jak w przypadku wcześniej publikowanych dokumentów, nie brakuje w nich wzmianek o kontaktach z wpływowymi osobami z polityki i biznesu, w tym z najbogatszym człowiekiem świata, Elonem Muskiem.

W harmonogramie pod datą 6 grudnia 2014 r. figuruje pozycja: "PRZYPOMNIENIE: Elon Musk na wyspie 6 grudnia (czy to nadal ma się wydarzyć?)". W innych miejscach grafiku Epsteina są m.in.: śniadania z byłym doradcą Donalda Trumpa Stevem Bannonem oraz pochodzącym z Niemiec miliarderem Peterem Thielem (jednym z głównych sponsorów kariery politycznej J.D. Vance'a), impreza z Billem Gatesem oraz spotkania z brytyjskim księciem Andrzejem. W dokumentach księgowych figurują również wzmianki o zapłacie dla jednej z kobiet za "masaż dla Andrzeja".

"Każdy Amerykanin powinien mieć jasność, że Jeffrey Epstein przyjaźnił się z jednymi z najpotężniejszych i najbogatszych ludzi na świecie. Każdy nowy dokument dostarcza nowych informacji" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka demokratów z komisji nadzoru, Sara Guerrero. "Demokraci z komisji nadzoru nie ustaną, dopóki nie zidentyfikujemy wszystkich współwinnych haniebnych zbrodni Epsteina. Najwyższy czas, aby prokurator generalna Bondi ujawniła już wszystkie dokumenty" - wezwała.

Akta Epsteina. Musk i Trump zaprzeczają powiązaniom z milionerem

O ile kontakty Epsteina z brytyjskim księciem oraz założycielem Microsoftu były już wcześniej znane, to mniej wiadomo było o kontaktach m.in. z Elonem Muskiem. W 2023 r. Musk otrzymał jednak wezwanie od władz Amerykańskich Wysp Dziewiczych, gdzie znajdowała się prywatna wyspa Epsteina, w sprawie sugestii o tym, że miliarder korzystał z porad finansowych Epsteina. Musk zaprzeczał tym sugestiom. W czerwcu br. szef Tesli napisał natomiast, że w aktach Epsteina znajdują się informacje o prezydencie Donaldzie Trumpie - i że właśnie dlatego te akta nie zostały w całości ujawnione.

Opublikowane w piątek dokumenty to trzecia transza akt, jaką otrzymał Kongres od prawników Epsteina. W drugiej transzy znalazł się m.in. album stworzony na 50. urodziny miliardera w 2003 r., z kartką z podpisem Trumpa. Na kartce, wewnątrz naszkicowanej sylwetki nagiej kobiety, Trump wspomniał o łączących ich obu tajemnicach. Prezydent USA zaprzeczał, by to on był autorem listu dla swojego wieloletniego przyjaciela oraz pozwał dziennik "Wall Street Journal", który jako pierwszy napisał o sprawie.

