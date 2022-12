Nowa Zelandia wprowadzi zakaz sprzedaży papierosów dla młodego pokolenia

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Dożywotni zakaz kupowania papierosów dla ludzi urodzonych po pierwszym stycznia 2009 roku w Nowej Zelandii. Wszystko w ramach pakietu nowych praw antynikotynowych, jakie we wtorek przyjął tamtejszy parlament. To jeden z najsurowszych tego rodzaju przepisów na świecie. Za jego naruszenie grozi grzywna do około 95 tys. dol. amerykańskich.

