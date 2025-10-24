W skrócie 13-latek z Nowej Zelandii połknął blisko 100 magnesów neodymowych kupionych w sklepie internetowym.

Lekarze musieli usunąć martwicę z części przewodu pokarmowego po tym, jak magnesy zlepiły się i uszkodziły ściany jelita.

Firma Temu oraz eksperci ostrzegają rodziców przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na dzieci w sieci.

Historię nastolatka opisali jako pierwsi autorzy "The New Zealand Medical Journal". Z ich ustaleń wynika, że 13-latek kupił na Temu magnesy neodymowe, reklamowane jako "zabawki dla dzieci". Finalnie zdołał połknąć od 80 do 100 sztuk.

Dopiero po czterech dniach chłopiec trafił do szpitala z ostrymi bólami brzucha. Lekarze wykonali zdjęcie rentgenowskie, które wykazało, że magnesy zlepiły się ze sobą, tworząc cztery zwarte rzędy.

Magnesy w jelitach 13-latka. Lekarze stwierdzili martwicę tkanek

Magnesy przyciągały się wzajemnie, doprowadzając tym samym do martwicy ścian jelita. Lekarze podjęli decyzję o niezwłocznym wycięciu zniszczonej tkanki.

Jak się okazuje, martwica dotknęła czterech obszarów jelita cienkiego i kątnicy, która jest pierwszą i najszerszą częścią jelita grubego. Dziecko hospitalizowano przez osiem dni po operacji. Później mogło wrócić do domu.

Magnesy neodymowe zakazane w Nowej Zelandii

"Ten przypadek podkreśla nie tylko niebezpieczeństwa związane z połknięciem magnesu, ale także niebezpieczeństwa związane z rynkiem internetowym dla dzieci" - ocenili autorzy artykułu - Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were i Nicola Davis.

Mimo że operacja się udało, w przyszłości chłopiec może być narażony na wystąpienie takich dolegliwości jak niedrożność jelit, przepuklina brzuszna czy przewlekły ból.

Co jednak istotne, nie jest to pierwszy tak poważny przypadek w Nowej Zelandii. W 2013 roku - po licznych incydentach z celowymi bądź przypadkowymi połknięciami - władze wysp zakazały sprzedaży magnesów neodymowych.

Biuro prasowe Temu zareagowało na niebezpieczne zdarzenie

O najnowszej sprawie został powiadomiony zarząd Temu. Rzecznik prasowy chińskiej platformy zakupowej przekazał mediom oświadczenie: "Rozpoczęliśmy wewnętrzny audyt i skontaktowaliśmy się z autorami artykułu w 'New Zealand Medical Journal', aby uzyskać więcej szczegółów na temat sprawy".

"Na tym etapie nie byliśmy w stanie potwierdzić, czy magnesy, których to dotyczyło, zostały zakupione za pośrednictwem Temu, ani zidentyfikować konkretnej oferty. Nasze zespoły dokonują przeglądu właściwych ofert, aby zapewnić pełną zgodność z lokalnymi wymogami bezpieczeństwa" - podkreśliło przedsiębiorstwo.

Profesor Alex Sims z University of Auckland - cytowany przez serwis RNZ - zauważył, że luki w prawie nie zwalniają rodziców z obowiązku opieki nad dziećmi. "Rodzice nie powinni pozwalać swoim dzieciom na kupowanie przedmiotów bez nadzoru na jakichkolwiek platformach internetowych, wszystkie zakupy muszą być dokonywane lub przynajmniej nadzorowane przez nich".

Źródło: AFP, RNZ

