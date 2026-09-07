W skrócie Budowa metalowej bariery o długości ponad 200 km zakończyła się we wschodniej Finlandii w celu ochrony granicy z Rosją po napływie około 1000 migrantów z krajów trzecich w 2023 roku.

Fińska minister spraw wewnętrznych Mari Rantanen oznajmiła, że Finlandia potrzebuje dłuższego ogrodzenia i wsparcia finansowego UE, a przejścia graniczne z Rosją pozostają zamknięte z powodu braku dotyczących bezpieczeństwa.

Bariera składa się z metalowego płotu o wysokości 3,5 m z drutem kolczastym, systemami dróg dojazdowych i monitoringu, a jej główne odcinki powstały w południowo-wschodniej Finlandii, Karelii Północnej, regionie Kainuu oraz Laponii.

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Szefowa fińskiego MSW Mari Rantanen poinformowała, że Finlandia mająca ponad 1300 km granicy z Rosją potrzebuje dłuższego ogrodzenia. Do tego - jak zaznaczyła - konieczne są dodatkowe fundusze UE na ochronę granicy wschodniej.

- Przejścia na granicy z Rosją nie zostaną otwarte, ponieważ sytuacja bezpieczeństwa związana z napaścią militarną na Ukrainę oraz operacjami hybrydowymi nie uległa zmianie - powiedziała Rantanen podczas wizyty na przejściu granicznym Nuijamaa, niedaleko Lappeenranty w Karelii Południowej.

Finlandia. Zapora na granicy z Rosją. "Sytuacja nie uległa zmianie"

Fińskie władze podjęły decyzję o budowie płotu na granicy z Rosją pod koniec 2022 r., mimo że wcześniej zarówno politycy jak i służby sceptycznie odnosiły się do tego projektu, ze względu m.in. na wysokie koszty, długą granicę i trudno dostępny teren.

Dyskusja nasiliła się, gdy Rosja zaatakowała na pełną skalę Ukrainę w lutym 2022 r., a Białoruś zaczęła coraz aktywniej wykorzystywać instrumentalnie migrantów pochodzących głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu jako narzędzie hybrydowego oddziaływania na Polskę i państwa bałtyckie.

Finlandia zamknęła całą granicę wschodnią w grudniu 2023 r. po tym, gdy jesienią tamtego roku od strony Rosji przybyło około tysiąc migrantów z krajów trzecich z zamiarem ubiegania się o azyl. Część z nich, mimo warunków zimowych, początkowo przekraczała granicę na rowerach. Faktyczna budowa ogrodzenia rozpoczęła się w 2024 r.

- Dziś jest spokojnie, ale sytuacja jest napięta i tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. (...) Wszystko może zmienić się bardzo szybko, dlatego musimy być przygotowani - mówiła Rantanen cytowana przez AFP.

200 km płotu na granicy z Rosją. "W razie potrzeby uniemożliwi wjazd"

- To jeden z elementów związanych z bezpieczeństwem naszych granic, który ułatwia nam prowadzenie obserwacji, a także w razie potrzeby uniemożliwi wjazd ludzi na terytorium Finlandii - dodała fińska polityk.

Wcześniej zapory mające na celu ochronę przed działaniami Rosji i Białorusi zostały wybudowane w Polsce, na Litwie i w Estonii.

Metalowa zapora ma 3,5 m wysokości, a w koronie płotu jest drut kolczasty zamocowany na stelażach w kształcie litery "Y". Fińskie władze zaplanowały dotąd zabezpieczenie łącznie około 200 km, tj. ok. 15 proc. długości granicy, głównie w pobliżu posterunków straży i w rejonie najbardziej uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, tj. gdzie koncentruje się ruch z Petersburga oraz Moskwy.

Najdłuższy odcinek - ok. 140 km, postawiono w południowo-wschodniej Finlandii, następnie 35 km bariery wzniesiono w Karelii Północnej, a nieco mniej niż 20 km postawiono na środkowym odcinku w regionie Kainuu oraz niecałe 10 km na północy w Laponii. Oprócz stalowej siatki i drutu kolczastego, infrastruktura obejmuje rozbudowaną sieć dróg dojazdowych oraz systemy nadzoru i monitoringu.

Według dowódcy straży granicznej Markku Hassinena, powstała bariera posłuży również w przyszłości jako platforma dla technologii związanej z wykrywaniem i zwalczaniem nadlatujących dronów.



