Nowa strategia NATO. Tak Sojusz chce pokonać Rosję, ujawniono plan

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

NATO przygotowało nową strategię pokonania Rosji przy pomocy dronów i sztucznej inteligencji - informuje Bloomberg. Dokument, określany jako "Teoria Zwycięstwa", ma zostać oficjalnie zaprezentowany w przyszłym tygodniu w Polsce przez dowódcę sił NATO w Europie gen. Alexusa Grynkiewicza.

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Gen. Alexus Grynkiewicz w mundurze NATO przemawia przy mównicy na tle flagi i logo NATO.
Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus GrynkiewiczOmar HavanaGetty Images

W skrócie

  • NATO opracowało nową strategię, która zakłada pokonanie Rosji za pomocą dronów bojowych i systemów sztucznej inteligencji.
  • Dokument o nazwie "Teoria zwycięstwa" ma wskazywać gotowość NATO na ewentualny atak Rosji i przewiduje użycie zarówno broni konwencjonalnej, jak i nowoczesnych technologii.
  • Strategia ma zostać oficjalnie zaprezentowana 12 października w Polsce przez gen. Alexusa Grynkiewicza.
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Strategia nosi tytuł "Teoria zwycięstwa" i przedstawia plany NATO na wypadek agresji ze strony Rosji, na któreś z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dokument ma pokazywać, że NATO jest gotowe na taki scenariusz.

Według Bloomberga strategia ma przewidywać, że sojusznicy mogą wykorzystywać do walki skutecznie nie tylko broń konwencjonalną, ale również drony bojowe, czy systemy bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Celem miałoby być bardzo szybkie pokonanie sił rosyjskich, w razie ich ataku na NATO.

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Bloomberg informuje, że nowa strategia ma zostać oficjalnie przedstawiona w przyszły poniedziałek 12 października w Polsce przez Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexusa Grynkiewicza.

- "Teoria Zwycięstwa" Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie jest prosta: utrzymać przewagę NATO. Biorąc pod uwagę niespokojne i skomplikowane środowisko bezpieczeństwa na świecie, musimy ustalić teraz warunki, by odstraszać agresję i jeśli będzie to konieczne, zwyciężyć w razie ataku - stwierdził rzecznik Grynkiewicza, płk Martin O'Donnell w rozmowie z Bloombergiem. Zaznaczył jednocześnie, że plany sojuszu są "czysto obronne".

W ostatnich miesiącach Moskwa przeprowadzała liczne prowokacje względem NATO. Pojawiły się również informacje, że Kreml może rozważać ograniczony atak na państwa sojuszu.

Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte stwierdził jednak ostatnio, że nic nie wskazuje na to, by Rosja planowała konwencjonalny atak, jednak Europa powinna być przygotowana na taki scenariusz.

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