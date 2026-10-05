W skrócie NATO opracowało nową strategię, która zakłada pokonanie Rosji za pomocą dronów bojowych i systemów sztucznej inteligencji.

Dokument o nazwie "Teoria zwycięstwa" ma wskazywać gotowość NATO na ewentualny atak Rosji i przewiduje użycie zarówno broni konwencjonalnej, jak i nowoczesnych technologii.

Strategia ma zostać oficjalnie zaprezentowana 12 października w Polsce przez gen. Alexusa Grynkiewicza.

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Strategia nosi tytuł "Teoria zwycięstwa" i przedstawia plany NATO na wypadek agresji ze strony Rosji, na któreś z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dokument ma pokazywać, że NATO jest gotowe na taki scenariusz.

Według Bloomberga strategia ma przewidywać, że sojusznicy mogą wykorzystywać do walki skutecznie nie tylko broń konwencjonalną, ale również drony bojowe, czy systemy bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Celem miałoby być bardzo szybkie pokonanie sił rosyjskich, w razie ich ataku na NATO.

Nowa strategia NATO na wypadek rosyjskiego ataku. Ujawniono szczegóły

Bloomberg informuje, że nowa strategia ma zostać oficjalnie przedstawiona w przyszły poniedziałek 12 października w Polsce przez Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexusa Grynkiewicza.

- "Teoria Zwycięstwa" Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie jest prosta: utrzymać przewagę NATO. Biorąc pod uwagę niespokojne i skomplikowane środowisko bezpieczeństwa na świecie, musimy ustalić teraz warunki, by odstraszać agresję i jeśli będzie to konieczne, zwyciężyć w razie ataku - stwierdził rzecznik Grynkiewicza, płk Martin O'Donnell w rozmowie z Bloombergiem. Zaznaczył jednocześnie, że plany sojuszu są "czysto obronne".

W ostatnich miesiącach Moskwa przeprowadzała liczne prowokacje względem NATO. Pojawiły się również informacje, że Kreml może rozważać ograniczony atak na państwa sojuszu.

Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte stwierdził jednak ostatnio, że nic nie wskazuje na to, by Rosja planowała konwencjonalny atak, jednak Europa powinna być przygotowana na taki scenariusz.



