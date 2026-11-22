W skrócie Donald Trump na swoim profilu w mediach społecznościowych określił Władimira Putina mianem przyjaciela, publikując wspólne zdjęcia ze szczytu w Shenzhen.

Amerykański prezydent porównał swoje spotkanie z Putinem i Xi Jinpingiem do konferencji w Teheranie, błędnie wskazując rok 1945 zamiast 1943.

Trump stwierdził, że łączy go z rosyjskim przywódcą fantastyczna relacja osobista, dodając, że Putin dysponuje drugim co do wielkości arsenałem nuklearnym na świecie.

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To kolejny w ostatnich dniach przypadek, gdy Trump nazwał Putina swoim przyjacielem. Wcześniej powiedział to, gdy spotkał się z nim w czwartek na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen.

Galeria zdjęć Trumpa, Putin i Xi "przyjaciółmi"

Opublikowaną w sobotę przez Trumpa grafikę przedstawiającą jego powitanie z Putinem udostępnił na swoim profilu wysłannik rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitrijew.

Trump opublikował również na swojej platformie społecznościowej m.in. grafikę z witającym go przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ją też opatrzono podpisem "Przyjaciele".

Wśród opublikowanych obrazków jest też zestawienie zdjęcia Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla z konferencji teherańskiej oraz fotografii przedstawiającej Trumpa, Putina i Xi. Grafikę podpisano: "Wielkie Mocarstwa. 1945, 2026" - spotkanie w Teheranie odbyło się w 1943 roku.

W 1945 roku odbyła się konferencja w Jałcie, w której również wzięli udział Stalin, Roosevelt i Churchill. Właśnie do konferencji jałtańskiej, na której m.in. podzielono strefy wpływów w Europie, światowi komentatorzy często nawiązywali przed szczytem w Shenzhen.

Donald Trump porównał spotkanie w Shenzhen do konferencji w Teheranie truthsocial.com/@realDonaldTrump materiał zewnętrzny

Trump o relacjach z Putinem. "Bardzo miły"

W piątek Trump, pytany o to, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, powiedział, że nie będzie przesądzał, czy jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że łączą ich "fantastyczne" relacje osobiste. Podkreślił, że od dawna ma do czynienia z Putinem i podczas afery dotyczącej powiązań jego otoczenia z Rosją Putin był "bardzo miły".

- Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym - powiedział.

- Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób - dodał. Krytykował przy tym "głupich ludzi", którzy krytykują jego dobre relacje z rosyjskim przywódcą.



