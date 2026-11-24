W skrócie Tomasz Grodzki został wybrany na wiceprezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego NATO podczas 72. sesji tej instytucji, która odbyła się w poniedziałek w Berlinie.

Nowym prezydentem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO został Brendan Boyle, a wiceprezydentami wybrano też reprezentantów Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Poseł Andrzej Szewiński objął funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Transformacji i Rozwoju, a Katarzyna Ueberhan przygotuje raport na wiosenną sesję ZP NATO.

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Do wyboru Tomasza Grodzkiego na wiceprezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego NATO doszło w poniedziałek podczas 72. sesji w Berlinie.

"W obliczu rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa Europy szczególnego znaczenia nabierają jedność państw NATO, współpraca transatlantycka oraz konsekwentne wzmacnianie zdolności obronnych" - komentował senator.

Grodzki podziękował za zaufanie, podkreślił też, że powierzoną funkcję będzie traktował jako "odpowiedzialność za reprezentowanie polskiego głosu w dyskusjach o przyszłości bezpieczeństwa naszego Sojuszu".

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Tomasz Grodzki wiceprezydentem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Oprócz Grodzkiego te same funkcje objęli również Tomas Valasek ze Słowacji, Javier Maroto z Hiszpanii, Feryal Clark z Wielkiej Brytanii oraz Nicola Care z Włoch.

Nowym prezydentem Zgromadzenia Parlamentarnego wybrano amerykańskiego kongresmena Brendana Boyla. W latach 2023-2024 funkcję tę sprawował Michał Szczerba. Europoseł KO pogratulował nowemu prezydentowi i jego zastępcom za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Tomasz Grodzki z nową funkcją. Nie tylko on

Zarówno prezydent ZP NATO, jak i pięciu wiceprzewodniczących wybierani są na roczną kadencję, z możliwością jednokrotnej reelekcji. Oznacza to, że jedna osoba może pełnić daną funkcję przez dwa lata. Biuro Zgromadzenia uzupełnia skarbnik (wybierany na dwuletnią kadencje, z możliwością dwukrotnej reelekcji), przewodniczący delegacji USA oraz Sekretarz Generalny NATO. Przewodniczący i wiceprzewodniczący należą również do Komitetu Stałego. Organy te koordynują prace Zgromadzenia i współpracują z Kwaterą Główną NATO.

Podczas poniedziałkowych wyborów do władz ZP poseł KO Andrzej Szewiński został wyznaczony na przewodniczącego Podkomisji ds. Transformacji i Rozwoju w Komisji Ekonomicznej i Bezpieczeństwa. Z koleiKatarzyna Ueberhan, jak przekazano na stronie polskiego Sejmu, będzie odpowiedzialna za przygotowanie raportu na Sesję Wiosenną ZP NATO, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim.

Tomasz Grodzki był marszałkiem Senatu w latach 2019-2023. Obecnie jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. W trakcie trwającej kadencji Grodzki reprezentował Polskę na sesjach ZP NATO w roli wiceprzewodniczącego delegacji.



