Nowa odsłona sporu Trumpa z Kanadą. Poszło o kluczową przeprawę
Donald Trump ogłosił, że zamierza zablokować otwarcie mostu łączącego USA i Kanadę. Między republikaninem i kanadyjskim premierem doszło do rozmowy telefonicznej. - Zapłaciliśmy za budowę mostu 4 miliardy dolarów kanadyjskich - przekonywał Mark Carney, podkreślając, że współwłaścicielem przeprawy jest również amerykański stan Michigan. To kolejna odsłona sporu między Waszyngtonem i Ottawą.
W skrócie
- Premier Kanady Mark Carney poinformował Donalda Trumpa, że Kanada zapłaciła 4 mld dolarów kanadyjskich za budowę mostu Gordie Howe Bridge.
- Donald Trump zapowiedział, że zamierza zablokować otwarcie mostu łączącego Windsor z Detroit, twierdząc, że Kanada nie traktuje USA z uczciwością i szacunkiem.
- Most Gordie Howe Bridge jest współwłasnością rządu Kanady oraz stanu Michigan, a jego budowa została sfinansowana początkowo przez stronę kanadyjską.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Premier Kanady Mark Carney wytłumaczył we wtorek w rozmowie telefonicznej prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że Kanada zapłaciła za budowę mostu granicznego między Windsor a Detroit. To nowy most, którego otwarcie Trump chce zablokować.
- Wyjaśniłem, że Kanada zapłaciła za budowę mostu 4 miliardy dolarów kanadyjskich i że współwłaścicielami są stan Michigan i rząd Kanady - powiedział przed posiedzeniem rządu Carney, cytowany przez media.
Trump zamierza zablokować otwarcie mostu między USA a Kanadą. Odpowiedział mu Carney
Premier Kanady dodał też, że powiedział Trumpowi, iż do budowy mostu użyto zarówno kanadyjskiej, jak i amerykańskiej stali, a w przedsięwzięciu brali udział pracownicy z obu państw.
- To świetny przykład współpracy między naszymi krajami. Cieszę się na jego (mostu - red.) otwarcie - podkreślił Carney.
Donald Trump poinformował w poniedziałek, że zamierza zablokować otwarcie nowego mostu między kanadyjskim Windsor a amerykańskim Detroit.
"Nie pozwolę na otwarcie tego mostu tak długo, jak długo USA nie otrzymają w całości rekompensaty za wszystko, co im daliśmy i także, co ważne, aż Kanada nie zacznie traktować USA z uczciwością i szacunkiem, na które zasługujemy" - pisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.
Spór między USA a Kanadą. Chodzi o most graniczny
Prezydent Stanów Zjednoczonych argumentował ponadto, że USA powinny być właścicielem połowy mostu.
Co ciekawe, jeszcze w 2017 roku Trump popierał budowę Gordie Howe Bridge, rozpoczętą rok później.
Po rozmowach w Waszyngtonie z ówczesnym premierem Kanady Justinem Trudeau przeprowadzonych w lutym 2017 roku most określono we wspólnym komunikacie jako szczególnie ważne "gospodarcze połączenie między oboma krajami" i wyrażono nadzieję na szybkie ukończenie przeprawy.
Rząd Kanady podpisał ze stanem Michigan porozumienie w sprawie budowy mostu w 2012 roku i właśnie ta umowa gwarantuje, że właścicielami obiektu będą Kanada i Michigan.
Strona kanadyjska zapłaciła za wszystkie początkowe koszty budowy mostu, a za jego funkcjonowanie ma być odpowiedzialna spółka skarbu państwa Windsor-Detroit Bridge Authority, należąca do rządu Kanady.
Nadzorująca most tzw. International Authority składa się natomiast z równej liczby przedstawicieli Kanady i stanu Michigan - przypomniał publiczny nadawca CBC.
Trump: Kanada traktowała USA bardzo nie fair
"Jak wszyscy wiedzą, Kanada traktowała USA bardzo nie fair przez dekady" - przekonywał w poniedziałek w swoim wpisie Trump, twierdząc, że Kanada jest właścicielem całości mostu.
"Co dostaje Ameryka - absolutnie NIC!" - napisał prezydent USA, który w dalszej części komunikatu narzekał, że prowincja Ontario nie dopuszcza do sprzedaży amerykańskich alkoholi, a "teraz, na dodatek, premier Carney chce zawrzeć porozumienie z Chinami, które zjedzą Kanadę żywcem".
CBC przypomniała, że między Windsor a Detroit istnieje już inny most, Ambassador Bridge, który jest własnością amerykańskiej rodziny z Detroit o nazwisku Moroun.
W sprawie tego mostu toczy się jednak spór prawny między amerykańskimi właścicielami a rządem Kanady. Rodzina Moroun uważa, że ma rzekomo wyłączne prawa do pobierania opłat za przejazd mostem między Kanadą a USA i domaga się rekompensat za nowy most.
Właściciele Ambassador Bridge raz przegrali w sądzie, próbując wstrzymać budowę mostu, a w 2018 roku próbowali nawet wpływać na opinię publiczną specjalną antykanadyjską reklamą.