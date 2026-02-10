W skrócie Premier Kanady Mark Carney poinformował Donalda Trumpa, że Kanada zapłaciła 4 mld dolarów kanadyjskich za budowę mostu Gordie Howe Bridge.

Donald Trump zapowiedział, że zamierza zablokować otwarcie mostu łączącego Windsor z Detroit, twierdząc, że Kanada nie traktuje USA z uczciwością i szacunkiem.

Most Gordie Howe Bridge jest współwłasnością rządu Kanady oraz stanu Michigan, a jego budowa została sfinansowana początkowo przez stronę kanadyjską.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Kanady Mark Carney wytłumaczył we wtorek w rozmowie telefonicznej prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że Kanada zapłaciła za budowę mostu granicznego między Windsor a Detroit. To nowy most, którego otwarcie Trump chce zablokować.

- Wyjaśniłem, że Kanada zapłaciła za budowę mostu 4 miliardy dolarów kanadyjskich i że współwłaścicielami są stan Michigan i rząd Kanady - powiedział przed posiedzeniem rządu Carney, cytowany przez media.

Trump zamierza zablokować otwarcie mostu między USA a Kanadą. Odpowiedział mu Carney

Premier Kanady dodał też, że powiedział Trumpowi, iż do budowy mostu użyto zarówno kanadyjskiej, jak i amerykańskiej stali, a w przedsięwzięciu brali udział pracownicy z obu państw.

- To świetny przykład współpracy między naszymi krajami. Cieszę się na jego (mostu - red.) otwarcie - podkreślił Carney.

Donald Trump poinformował w poniedziałek, że zamierza zablokować otwarcie nowego mostu między kanadyjskim Windsor a amerykańskim Detroit.

"Nie pozwolę na otwarcie tego mostu tak długo, jak długo USA nie otrzymają w całości rekompensaty za wszystko, co im daliśmy i także, co ważne, aż Kanada nie zacznie traktować USA z uczciwością i szacunkiem, na które zasługujemy" - pisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

Spór między USA a Kanadą. Chodzi o most graniczny

Prezydent Stanów Zjednoczonych argumentował ponadto, że USA powinny być właścicielem połowy mostu.

Co ciekawe, jeszcze w 2017 roku Trump popierał budowę Gordie Howe Bridge, rozpoczętą rok później.

Po rozmowach w Waszyngtonie z ówczesnym premierem Kanady Justinem Trudeau przeprowadzonych w lutym 2017 roku most określono we wspólnym komunikacie jako szczególnie ważne "gospodarcze połączenie między oboma krajami" i wyrażono nadzieję na szybkie ukończenie przeprawy.

Rząd Kanady podpisał ze stanem Michigan porozumienie w sprawie budowy mostu w 2012 roku i właśnie ta umowa gwarantuje, że właścicielami obiektu będą Kanada i Michigan.

Strona kanadyjska zapłaciła za wszystkie początkowe koszty budowy mostu, a za jego funkcjonowanie ma być odpowiedzialna spółka skarbu państwa Windsor-Detroit Bridge Authority, należąca do rządu Kanady.

Nadzorująca most tzw. International Authority składa się natomiast z równej liczby przedstawicieli Kanady i stanu Michigan - przypomniał publiczny nadawca CBC.

Trump: Kanada traktowała USA bardzo nie fair

"Jak wszyscy wiedzą, Kanada traktowała USA bardzo nie fair przez dekady" - przekonywał w poniedziałek w swoim wpisie Trump, twierdząc, że Kanada jest właścicielem całości mostu.

"Co dostaje Ameryka - absolutnie NIC!" - napisał prezydent USA, który w dalszej części komunikatu narzekał, że prowincja Ontario nie dopuszcza do sprzedaży amerykańskich alkoholi, a "teraz, na dodatek, premier Carney chce zawrzeć porozumienie z Chinami, które zjedzą Kanadę żywcem".

CBC przypomniała, że między Windsor a Detroit istnieje już inny most, Ambassador Bridge, który jest własnością amerykańskiej rodziny z Detroit o nazwisku Moroun.

W sprawie tego mostu toczy się jednak spór prawny między amerykańskimi właścicielami a rządem Kanady. Rodzina Moroun uważa, że ma rzekomo wyłączne prawa do pobierania opłat za przejazd mostem między Kanadą a USA i domaga się rekompensat za nowy most.

Właściciele Ambassador Bridge raz przegrali w sądzie, próbując wstrzymać budowę mostu, a w 2018 roku próbowali nawet wpływać na opinię publiczną specjalną antykanadyjską reklamą.

"Wydarzenia": Oszust zatrzymany. Wpadł podczas rutynowej kontroli Polsat News