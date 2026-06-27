"Nowa normalność" w Białym Domu. Zwrot w sprawie Izraela, media donoszą

Karol Płatek

Karol Płatek

Administracja Donalda Trumpa coraz wyraźniej odchodzi od traktowania Izraela jako wyjątku w polityce "America First" - wynika z ustaleń Politico. Portal, powołując się na siedem źródeł po obu stronach, opisuje narastające napięcia między Waszyngtonem a rządem Binjamina Netanjahu oraz rosnącą rolę wiceprezydenta J.D. Vance'a.

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Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Binjamin Netanjahu
Trump i Netanjahu. Coraz więcej pytań o relacje USA i IzraelaAlex BrandonEast News

W skrócie

  • Źródła informują o widocznym odejściu administracji Donalda Trumpa od traktowania Izraela jako wyjątku w polityce zagranicznej.
  • Izrael dostrzega ochłodzenie relacji z USA i przygotowuje się do większej samodzielności w działaniach międzynarodowych.
  • Donald Trump oraz J.D. Vance coraz częściej krytykują działania izraelskiego rządu, chociaż Biały Dom nadal podkreśla utrzymanie silnych relacji.
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Gdy 28 lutego amerykańskie i izraelskie lotnictwo przeprowadziły uderzenia na Iran, w Izraelu pojawiło się przekonanie, że relacje z administracją Donalda Trumpa wchodzą w nowy, wyjątkowo korzystny etap. Cztery miesiące później - jak opisuje Politico - izraelskie władze przygotowują się na scenariusz, w którym ich kraj będzie musiał działać znacznie bardziej samodzielnie.

Według siedmiu rozmówców portalu, w tym amerykańskich i izraelskich urzędników oraz osób znających kulisy relacji obu państw, problemem nie jest wyłącznie J.D. Vance. Ich zdaniem wiceprezydent stał się symbolem szerszej zmiany zachodzącej w polityce administracji USA. Według tych źródeł Izrael przestaje być traktowany jako wyjątek od zasad polityki "America First".

Rozmówcy portalu podkreślają, że J.D. Vance jest jedynie twarzą "nowej normalności" - podejścia, w którym status Izraela jako amerykańskiego sojusznika nie stoi już ponad relacjami USA z innymi państwami.

Izrael liczył na wyjątek od polityki "America First"

Jeden z izraelskich doradców politycznych powiedział Politico, że po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa w Jerozolimie liczono, iż polityka "America First" będzie miała wyjątek właśnie dla Izraela.

- To nigdy nie mogło się utrzymać. Nigdy nie mogliśmy przez cztery lata pozostawać wyjątkiem od wszystkiego, co Stany Zjednoczone robią w swojej polityce zagranicznej. Kiedy doszło do zderzenia z rzeczywistością, Izrael naiwnie zakładał, że będzie zwolniony z tych oczekiwań - powiedział rozmówca portalu.

Politico zwraca uwagę, że ochłodzenie relacji jest coraz bardziej widoczne. W 2025 roku premier Izraela Binjamin Netanjahu pięć razy odwiedził Waszyngton. W tym roku był tam tylko raz - w lutym. Jak podają źródła portalu, kolejna wizyta w Białym Domu nie została dotąd zaplanowana, a rozmowy telefoniczne między obiema stronami są znacznie rzadsze.

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USA. J.D. Vance ostrzega Izrael

Portal przypomina także niedawną wypowiedź J.D. Vance'a, który stwierdził, że Izrael ma dziś bardzo niewielu sojuszników na świecie i powinien uważać, by nie zwrócić się przeciwko jedynemu naprawdę wpływowemu partnerowi.

- Donald J. Trump jest jedynym przywódcą państwa na całym świecie, który w tej chwili sympatyzuje z Izraelem. Gdybym był członkiem izraelskiego rządu, zastanowiłbym się dwa razy, zanim zaatakowałbym jedynego potężnego sojusznika, którego mam gdziekolwiek na świecie - powiedział Vance.

Wiceprezydent dodał również, że Izrael powinien mieć świadomość swojej obecnej sytuacji międzynarodowej. Jak opisuje Politico, wypowiedzi Vance'a zaskoczyły część izraelskich urzędników. Jeden z rozmówców portalu określił je jako "najniższy punkt" we wzajemnych relacjach.

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Trump coraz ostrzej o Netanjahu

Politico przypomina, że w ostatnich miesiącach Donald Trump coraz częściej krytykował działania izraelskiego rządu. Według portalu prezydent USA miał nazwać Benjamina Netanjahu "pieprzonym wariatem" z powodu izraelskich działań w Libanie, które mogły zagrozić prowadzonym przez Waszyngton rozmowom z Iranem. Po tej rozmowie Netanjahu miał zrezygnować z planowanych uderzeń na Bejrut.

Jednocześnie Biały Dom zapewnia, że relacje z Izraelem pozostają silne. Rzeczniczka administracji Olivia Wales podkreśliła, że Donald Trump pozostaje jednym z największych sojuszników Izraela, a współpraca obu państw w kwestiach bezpieczeństwa nadal trwa.

Źródło: Politico

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