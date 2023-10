Odmiana nazwana Pepper X została oficjalnie uznana za najostrzejszą papryczkę na świecie 9 października, kiedy to wpisano ją do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak przyznał sam hodowca, gdy po raz pierwszy spróbował - obecnie już uznaną najostrzejszą na świecie - papryczkę, "czuł ciepło przez trzy i pół godziny". Następnie pojawiły się skurcze. Kolejną godzinę miał spędzić w deszczu, leżąc i płacząc z bólu.

Najostrzejsza papryczka na świecie. Rekord Guinnessa pobity

Dalej "The Independent" pisze, jak mierzy się ostrość danego gatunku. W tym celu już w 1912 roku powstała skala stworzona przez chemika Wilbura Scoville'a. Dla przykładu zwykła papryczka jalapeno to okaz, któremu przyznaje się wartość około pięciu tysięcy jednostek.

Dotychczasowa rekordzistka to już zawrotna liczba przekraczająca 1,6 mln jednostek. Z kolei nowy rekord należący do Pepper X ustalono na poziomie 2,69 mln jednostek. To więcej, niż ostrość sprayu na niedźwiedzie (2,2 mln) - zauważono.

Ponownie wyhodował najostrzejszą papryczkę na świecie

Związek, który sprawia, że człowiek odczuwa silne pieczenie, to kapsaicyna. "Należy do tej samej rodziny co arsen, ale jest łagodniejszy i w niewielkich ilościach nieszkodliwy. Mimo to umysł człowieka identyfikuje substancję jako groźną i wysyła organizmowi silny, palący sygnał" - napisano. Co ciekawe, inaczej na związek reagują ptaki, dzięki czemu są w stanie rozsiewać nasiona rośliny.