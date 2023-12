W stolicy Nikaragui - Managui - świętowano ten sukces na ulicach. Zadowolenie wyraziły początkowo także władze, które wysłały do zwyciężczyni list gratulacyjny .

Nikaragua. Miss Universe uznana za wroga. Kobieta nie wróci do kraju

Parę dni później radykalnie zmieniono front. Modelkę oskarżono o przygotowanie do dokonania przewrotu w Nikaragui, a także do pozbawienia władzy prezydenta Daniela Ortegi. Jak przekazał dziennik, władza dotarła do protestów przeciwko prezydentowi, które odbyły się pięć lat temu. Widoczna jest na nich nastoletnia wówczas Sheynnis Palacios.