W skrócie Donald Trump stwierdził w poniedziałek, że Władimir Putin czyni ustępstwa w sprawie wojny w Ukrainie, choć nie przedstawił na to żadnych konkretnych dowodów.

Na czwartek w chińskim Shenzhen zaplanowano trójstronny szczyt z udziałem Donalda Trumpa, Władimira Putina oraz Xi Jinpinga, który ma wpłynąć na sytuację globalną.

Przedstawiciel Kremla Jurij Uszakow oświadczył, że Rosja nie wyraziła zgody na udział państw europejskich w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy.

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W poniedziałkowej rozmowie amerykańskiego przywódcy z dziennikarzami padło pytanie dotyczące wojny w Ukrainie.

Trump ponownie stwierdził, że Putin czyni pewne ustępstwa ws. Ukrainy, ale nie podał żadnych szczegółów.

Trump pochwalił Putina, chodzi o wojnę. "Wycofuje się"

- On wycofuje się z tej wojny. Szczerze mówiąc, mógłby być o wiele bardziej stanowczy - powiedział Donald Trump.

Amerykański przywódca w ostatnim czasie często chwali Władimira Putina i zrzuca odpowiedzialność za trwanie konfliktu na ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

- Władimir Putin bardzo chciałby, żeby doszło do zakończenia wojny w Ukrainie - mówił w połowie października Trump tuż po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z dyktatorem.

- Uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego - mówił amerykański polityk. Powtórzył też tezę Kremla, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie.

Kreml o trójstronnym spotkaniu XI-Trump-Putin

Wcześniej w poniedziałek Kreml wydał oświadczenie w kwestii rozmów pokojowych i zbliżającego się szczytu amerykańsko-chińsko-rosyjskiego.

Wyjaśniono, że planowane na czwartek w Chinach spotkanie Władimira Putina, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa będzie miało poważny wpływ na sprawy globalne.

Trzej przywódcy mają usiąść razem w tym samym czasie, gdy Chiny będą gospodarzami szczytu forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen.

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział reporterom, że spotkanie odbędzie się w oficjalnej rezydencji chińskiego przywódcy.

- Nie można przecenić znaczenia i symboliki tego spotkania. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie. Uzgodniono, że powinno ono być zorganizowane w duchu wzajemnego zrozumienia i sojuszu między naszymi trzema krajami od czasów drugiej wojny światowej, z naciskiem na współpracę naszych krajów przy tworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych - powiedział urzędnik.

- Innymi słowy, wszystkie trzy strony są przygotowane, opierając się na tych wysoce pozytywnych i konstruktywnych aspektach, do odbycia owocnej i merytorycznej dyskusji, która naszym zdaniem powinna mieć znaczący wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej jako całości - dodał.

Kreml nie chce udziału Europy w negocjacjach ws. Ukrainy

Uszakow w trakcie swojej wypowiedzi odniósł się także do kwestii udziału Europejczyków w rozmowach pokojowych toczących się w formacie USA-Rosja-Ukraina w Abu Zabi.

Polityk podkreślił, że Kreml nie udzielił zgody na udział Europejczyków w negocjacjach. Wcześniej amerykańscy negocjatorzy Jared Kushner i Steve Witkoff twierdzili, że propozycja ta miała zostać zaakceptowana przez Putina.

- Obecnie dyskutuje się o kolejnej rundzie w formacie trójstronnym. Rozmowy te wznowiono kilka dni temu w Abu Zabi i uzgodniono, że będą kontynuowane. Data nie została jeszcze ustalona, a rozszerzenie formatu nie zostało z nami uzgodnione - twierdził Uszakow.

Zapytany, co musiałoby się wydarzyć, aby Rosja wyraziła zgodę na udział Europy, Uszakow powiedział: "Wiele musiałoby zostać zrobione, zanim byłoby to uzgodnione. W szczególności konieczne może być zorganizowanie kolejnej rundy, a może więcej niż jednej rundy rozmów trójstronnych".

Uległość amerykańskiego prezydenta i negocjatorów wobec Kremla sprawiła, że część komentatorów zaczęła już nazywać zbliżający się szczyt trójstronny "drugą Jałtą" w nawiązaniu do podzielenia strefy wpływów w powojennym świecie między trzy mocarstwa.

Źródło: TASS, Reuters



