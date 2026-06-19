Nowa decyzja sądu w Londynie, chodzi o Kuczmierowskiego. W tle afera RARS

W skrócie Londyński sąd zdecydował o przesunięciu posiedzenia w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego na 24 września.

Były szef RARS jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nadużycie uprawnień dla uzyskania korzyści majątkowej.

Postępowanie ekstradycyjne było już dwukrotnie przekładane, a strony deklarowały zamiar odwołania się od potencjalnej decyzji sądu.

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Sąd w Londynie postanowił w piątek o odroczeniu do 24 września posiedzenia ws. ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego.

- Dziś rano do sądu wpłynęła informacja obrończyni Michała Kuczmierowskiego, że została wezwana przez tutejszą izbę adwokacką, więc rozprawy nie będzie - poinformował reporter Polsat News Andrzej Wyrwiński.

Afera RARS. Michał Kuczmierowski z zarzutami

Prokuratura w Polsce zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

We wrześniu 2024 roku były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA), wydanego na wniosek polskich władz.

W lutym 2025 roku brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że Michał Kuczmierowski może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego wyszedł na wolność i przebywa w Londynie.

Londyn. Termin sprawy Kuczmierowskiego był już wcześniej przekładany

Do finału sprawy miało pierwotnie dojść 27 lutego, ale termin został dwukrotnie przełożony - najpierw na 13 kwietnia, a następnie na 19 czerwca. W grudniu 2025 roku Adam Gomoła, prawnik Kuczmierowskiego, informował, że niezależnie od decyzji sądu strony będą się odwoływać.

Kluczową postacią w sprawie jest Paweł Sz., czyli twórca marki "Red is Bad". Zdaniem śledczych otrzymał on w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych. Stało się tak bez organizowania przetargów.

Przedsiębiorca został zatrzymany w październiku 2024 roku na Dominikanie. Z aresztu wyszedł w lutym 2025 r. i otrzymał status małego świadka koronnego.





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