Nowa decyzja sądu w Londynie, chodzi o Kuczmierowskiego. W tle afera RARS
Sąd w Londynie odroczył do 24 września posiedzenie ws. ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego. Prokuratura zarzuca byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udział w zorganizowanej grupie przestępczej i niedopełnienie obowiązków. To nie pierwszy raz, gdy londyński sąd przekłada rozstrzygnięcie sprawy.
W skrócie
- Londyński sąd zdecydował o przesunięciu posiedzenia w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego na 24 września.
- Były szef RARS jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nadużycie uprawnień dla uzyskania korzyści majątkowej.
- Postępowanie ekstradycyjne było już dwukrotnie przekładane, a strony deklarowały zamiar odwołania się od potencjalnej decyzji sądu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Sąd w Londynie postanowił w piątek o odroczeniu do 24 września posiedzenia ws. ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego.
- Dziś rano do sądu wpłynęła informacja obrończyni Michała Kuczmierowskiego, że została wezwana przez tutejszą izbę adwokacką, więc rozprawy nie będzie - poinformował reporter Polsat News Andrzej Wyrwiński.
Afera RARS. Michał Kuczmierowski z zarzutami
Prokuratura w Polsce zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
We wrześniu 2024 roku były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA), wydanego na wniosek polskich władz.
W lutym 2025 roku brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że Michał Kuczmierowski może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego wyszedł na wolność i przebywa w Londynie.
Londyn. Termin sprawy Kuczmierowskiego był już wcześniej przekładany
Do finału sprawy miało pierwotnie dojść 27 lutego, ale termin został dwukrotnie przełożony - najpierw na 13 kwietnia, a następnie na 19 czerwca. W grudniu 2025 roku Adam Gomoła, prawnik Kuczmierowskiego, informował, że niezależnie od decyzji sądu strony będą się odwoływać.
Kluczową postacią w sprawie jest Paweł Sz., czyli twórca marki "Red is Bad". Zdaniem śledczych otrzymał on w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych. Stało się tak bez organizowania przetargów.
Przedsiębiorca został zatrzymany w październiku 2024 roku na Dominikanie. Z aresztu wyszedł w lutym 2025 r. i otrzymał status małego świadka koronnego.